Soco na cara, amizade e títulos: Ribéry e Robben deixam o Bayern como imortais

A dupla viveu momentos de grande baixa, chegou ao auge e se despediu de forma emocionante no último sábado (18)

O sábado (18) foi de emoção na Allianz Arena, em Munique. Não apenas pela confirmação de mais um título de para o , o sétimo consecutivo, mas pela despedida de uma dupla que nos últimos dez anos, praticamente, ajudou a escrever um dos períodos mais gloriosos na história de um clube cercado de grandes ídolos.

Ribéry e Arjen Robben fizeram suas últimas exibições oficiais com a camisa do Bayern de Munique. E foram decisivos na goleada por 5 a 1, fazendo respectivamente o quarto e quinto gols que ajudaram a confirmar o título alemão. Eles não estarão mais no gigante da Baviera na próxima temporada, embora ainda não tenham decidido se continuarão jogando por mais alguns anos ou irão se aposentar.

Juntos, eles viveram dramas, protagonizaram brigas e chegaram ao auge na conquista da em 2013. No final das contas, criaram uma rara relação de amizade e tiveram ainda o privilégio de se despedirem juntos. Mas com título. Abaixo, relembre um pouco do período em que a dupla “Robbery” roubou muitos sonhos dos adversários para colocarem o Bayern no lugar mais alto do futebol.

A CHEGADA

Quem chegou primeiro à Allianz Arena foi Ribéry. O francês deixou o Olympique de Marseille em 2007, um ano após ter sido destaque no vice-campeonato mundial de sua seleção. Quando Robben foi contratado em 2009, após dois anos de decepções no , Ribéry já havia sido campeão da .

SOCO NA CARA E VICES

O Bayern conquistou a Bundesliga na primeira temporada em que Robben e Ribéry dividiram o campo, 2009-10, mas nos dois anos seguintes viram o protagonismo no país ser roubado pelo treinado por Jurgen Klopp. Para piorar o clima, por duas vezes sentiram o amargo sabor do vice-campeonato europeu (2010 e 2012).

Nas semifinais da Champions League 2011-12, a relação entre ambos chegou ao fundo do poço. O desentendimento começou na hora de ver quem bateria uma falta contra o Real Madrid. Quem acabou sendo o responsável pela cobrança foi Toni Kroos, mas a rusga foi até o vestiário e o francês acertou um soco no rosto do holandês – que depois apareceria com um curativo abaixo do olho.

Ribéry foi punido pelo clube e se arrependeu. Foi a partir daquele momento que o Bayern cresceu de forma decisiva.

REDENÇÃO

Em 2012-13, o Bayern contou com seus jogadores em um dos principais momentos nas pontas esquerda e direita. Os Bávaros conquistaram tudo, inclusive a tão sonhada Champions League. Até a finalíssima contra o rival Borussia Dortmund, Ribéry havia colocado o seu nome como grande destaque individual. Mas o herói do título foi o holandês, que chutou para longe o rótulo de “amarelão em momentos decisivos” ao fazer o gol a vitória nos últimos minutos.

AMIZADE, LESÕES E DESPEDIDA

Os pontas seguiram decisivos nos anos subsequentes, mas nas últimas temporada o tempo começou a ser o marcador implacável: as lesões foram tirando o tempo de jogo de Robben e Ribéry.

Em entrevista recente realizada para o canal oficial da Bundesliga, eles falaram sobre a admiração mútua.

“Não quero parecer muito emotivo, mas foi realmente uma honra jogar com ele. Tenho muito respeito, porque sei que ele trabalhou muito para chegar onde chegou. Ele lutou e, pelo que conseguiu na carreira, só posso tirar o chapéu. (…) Jogar juntos funcionou bem para nós dois. Curtimos em campo e marcamos muitos gols. Uma pena que as lesões tenham dificultado nossa presença em conjunto nos últimos anos”, disse o holandês sobre o amigo.

“Fiquei feliz quando Arjen (Robben) chegou, por ter um parceiro para me ajudar na ponta oposta. Foi bom para mim, porque os adversários nunca sabiam o que estávamos prestes a fazer: atacar pela esquerda ou pela direita. Foi excelente (...) Ele é um ótimo exemplo. Desde que chegou, eu observava seus treinos todos os dias. É incrível seu preparo físico. Então eu me perguntava como poderia fazer o mesmo todos os dias. Tem a ver com a mentalidade dele. Você não pode entrar em campo e esperar que seja fácil, você precisa trabalhar todos os dias e estar concentrado. Ele é um grande exemplo aos mais jovens”, respondeu Ribéry.

Se há dúvidas em relação a o que o futuro aguarda a Robben e Ribéry, a certeza é de que a dupla está no panteão mais alto de grandes ídolos do Bayern de Munique... e em um clube que já teve Gerd Muller, Beckenbeuer e Lothar Matthaus, isso não é pouca coisa!