Sócios do São Paulo rejeitam reeleição e mudança de estatuto: e agora?

Os associados do São Paulo vetaram, por meio de votação ocorrida neste domingo (23), mudanças no estatuto social do clube. A assembleia geral avaliou a possibilidade de reeleição do presidente e a ampliação do mandato dos conselheiros de três para seis anos e a possibilidade de conselheiros ocuparem cargos executivos sem remuneração.

As alterações foram propostas por um grupo de 82 membros do Conselho Deliberativo. Ao todo, 1.329 pessoas votaram nese domingo. Foram 506 a favor, 818 contra, além de 5 abstenções.

Eleito em dezembro de 2020, o presidente Julio Casares se manifestou sobre a eleição e, mesmo que fosse favorável à reforma, se disse feliz com a democracia no São Paulo.

"Como sempre em minha vida, saúdo a democracia. A reforma estatutária proposta por um grupo de 82 conselheiros não foi aprovada hoje na Assembleia Geral. Ou seja, deve-se seguir a vontade do sócio, sem que seja feita recontagem de votos ou impetradas ações na Justiça — isso sim seria uma tentativa de golpe. Parabenizo a todos que lutaram por seus ideais nas últimas semanas — com respeito, todas as opiniões são bem-vindas. Seguimos em frente o nosso trabalho, com muito afinco e acreditando no fazer o melhor para o nosso São Paulo Futebol Clube", escreveu o presidente em seu perfil no Instagram.

Além do mandatário, outros nomes importantes da atual gestão eram favoráveis às mudanças no estatuto do clube. O diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho também demonstrou apoio à alteração recentemente.