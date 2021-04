Sócio-torcedor: São Paulo quer lançar novo programa entre abril e maio e vai usar receita no futebol

Presidente Julio Casares diz que dinheiro arrecadado com programa será destinado integralmente ao departamento

O São Paulo pretende lançar seu novo programa de sócio-torcedor entre abril e maio, segundo o presidente Julio Casares. Em entrevista exclusiva à Goal, o dirigente detalhou os planos do São Paulo e disse que toda receita desse programa de sócio-torcedor será usada no futebol.

"A venda de jogadores sempre é necessária, ainda mais na situação em que nós estamos. É por isso que estamos priorizando o lançamento do novo sócio-torcedor, nos meses de abril e maio. É uma grande forma de receita para ser um co-patrocinador. Se tudo correr bem, até o final de abril lançamos esse produto que deve nos ajudar bem no pagamento desses credores", disse Casares.

Em dificuldade financeira, o clube tem pendências com o elenco de jogadores e dívidas com clubes. Segundo Casares, a dívida global do São Paulo é de R$ 600 milhões e com credores prioritários está na casa de R$ 70 milhões.

O dirigente falou quais serão as vantagens aos sócios-torcedores que moram longe do estado de São Paulo nesse novo programa.

"O torcedor de fora de São Paulo ou do país terá uma inscrição própria, não irá usar muito na questão do comércio, mas poderá usar as vantagens em outros cenários. Nós teremos um quiz que levará o torcedor a opinar em certas questões do clube. Se o torcedor paga R$ 49,90 ou R$ 39,90, o torcedor saberá que o dinheiro dele será diretamente alocado no futebol, para contratações, pendências financeiras ou renovações. Os valores do novo sócio-torcedor será direcionado ao futebol. Não sairá um dinheiro do sócio-torcedor para nenhuma outra modalidade".