Sócio-torcedor do São Paulo: entenda o novo programa lançado pelo Tricolor

Saiba tudo sobre o novo Sócio Torcedor anunciado por Julio Casares, presidente do clube

Uma das principais reclamações da torcida do São Paulo nos últimos anos era a defasagem dos planos de Sócio Torcedor do clube. Nesta sexta-feira (28), o presidente Julio Casares anunciou uma reformulação total do programa de fidelidade do torcedor, lançando novos planos para os são paulinos de todo o Brasil.

A antiga estrutura, "inchada" e confusa, como o próprio clube reconhece, com poucos benefícios e recompensas para o torcedor, foi substituída por um número reduzido de planos. Serão cinco planos disponíveis para os residentes do Estado de São Paulo e outros cinco planos para os moradores de outros estados do país.

No anúncio dos novos planos, Casares deixou claro que aqueles que aderirem aos planos terão um extrato mensal do dinheiro investido no clube, garantindo que o lucro com o Sócio Torcedor será destinado exclusivamente ao departamento de futebol do clube. Os sócios também poderão contar com benecífios em conteúdos digitais, em lojas de conveniência, postos de gasolina, lojas de roupas e benefícios em cashback.

Os novos planos foram anunciados em parceira com a empresa de inteligência e dados Fëng, que fez um estuto das necessidades dos torcedores são paulinos para criar os melhores planos possíveis para o torcedor.

Casares disse que já aderiu aos planos e "convocou" os são paulinos, que chamou de "12º jogador do clube" a assinar um plano e ajudar o São Paulo.

Confira os novos planos do Sócio Torcedor do São Paulo

Vermelho

Vantagens:

Kit exclusivo para os assinantes

Nível 1 de acúmulo de pontos para trocas por experiências

Prioridade 5 na compra de ingressos

1 sócio torcedor infantil dependente

Preço: R$ 7 ao mês (residentes fora do Estado de São Paulo pagam 50% do valor, ou seja: R$ 3,50)

Branco

Vantagens:

Kit exclusivo para os assinantes

Nível 2 de acúmulo de pontos para trocas por experiências

Prioridade 4 na compra de ingressos

1 sócio torcedor infantil dependente

1 convidado

Preço: R$ 14,50 ao mês (residentes fora do Estado de São Paulo pagam 50% do valor, ou seja: R$ 7,25)

Preto

Vantagens:

Kit exclusivo para os assinantes

Nível 3 de acúmulo de pontos para trocas por experiências

Prioridade 3 na compra de ingressos

2 sócio torcedores infantis dependentes

2 convidado

Preço: R$ 29,50 ao mês (residentes fora do Estado de São Paulo pagam 50% do valor, ou seja: R$ 14,75)

Tricolor

Vantagens:

Kit exclusivo para os assinantes

Nível 4 de acúmulo de pontos para trocas por experiências

Prioridade 2 na compra de ingressos

2 sócios torcedores infantis dependentes

3 convidados

Preço: R$ 49,50 ao mês (residentes fora do Estado de São Paulo pagam 50% do valor, ou seja: R$ 24,75)

Diamante

Vantagens:

Kit exclusivo para os assinantes

Nível 5 de acúmulo de pontos para trocas por experiências

Prioridade 1 na compra de ingressos

3 sócios torcedores infantis dependentes

4 convidados

Preço: R$ 79,50 ao mês (residentes fora do Estado de São Paulo pagam 50% do valor, ou seja: R$ 39,75)