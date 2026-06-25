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Rayan Boulahrouz@rayan_boulahrouz/Imago
Wessel Antes

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Sobrinho do jogador com 35 convocações pela seleção opta por uma saída marcante do Feyenoord

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Helmond Sport
K. Boulahrouz

Rayan Boulahrouz dá continuidade à sua carreira no Helmond Sport, segundo informa o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin. O sobrinho de Khalid, que disputou 35 partidas pela seleção nacional, optou conscientemente por deixar o Feyenoord.

Boulahrouz, de 18 anos, conquistou o título da liga com o time Sub-19 do Feyenoord na última temporada. No centro de treinamento de Varkenoord, ele é conhecido como um talentoso lateral.

No entanto, Boulahrouz optou por um caminho diferente rumo a uma possível carreira como jogador de futebol profissional. No Helmond Sport, ele poderá integrar imediatamente o time principal.

Segundo Boualin, que por coincidência é torcedor do Helmond Sport, a perspectiva de tempo de jogo na Keuken Kampioen Divisie teve um papel importante na decisão de Boulahrouz.

O NAC Breda e o Excelsior também teriam demonstrado interesse, mas Boulahrouz já havia chegado a um acordo com o clube de Helmond.

Faltam apenas os últimos detalhes para serem finalizados, após o que Boulahrouz poderá assinar um contrato de vários anos.

Enquanto Khalid Boulahrouz era mais um lateral defensivo, seu primo mais novo é um lateral-ofensivo. Ele prefere jogar pelo lado direito.

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