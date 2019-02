Sobreviventes relatam como escaparam da tragédia no Ninho do Urubu

Incêndio matou 10 pessoas, sendo oito jogadores da base já confirmados, e feriu outras três

O Brasil despertou com uma triste notícia nesta sexta-feira (8). Um incêndio de grandes proporções no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, no Rio de Janeiro, matou 10 pessoas, sendo oito jogadores das categorias de base já confirmados, e feriu outras três, sendo que duas estão em condição estável e outra em situação grave, com 40% do corpo queimado.

Dos três feridos, dois estão em condição estável: Cauan Emanuel Gomes Nunes e Francisco Diogo Bento Alves, de 14 e 15 anos, respectivamente. Eles estão no CTI do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca. Eles passam bem e devem receber alta na tarde deste sábado (9). Já Jonathan Cruz Ventura, o terceiro ferido, é o que está em estado mais grave e teve 40% do corpo queimado. Ele foi transferido para o Hospital Pedro II, referência no assunto.

No entanto, no meio de tanta tristeza, existe a boa notícia de alguns sobreviventes, que inclusive contaram como se salvaram da tragédia.

Confira os relatos:

Pablo Ruan, 16 anos

O garoto natural de Londrina, no Paraná, teve a ajuda de um amigo para escapar das chamas do incêndio que atingiu o alojamento provisório do Ninho do Urubu. Eles conseguiram se salvar pulando pela janela após serem acordados por um colega de quarto.

Ryan Matheus, 15 anos

Ele se salvou após uma discussão com sua mãe, Daniele, na noite anterior. Quando ele ficou sabendo que não teria treino nesta sexta-feira (8), ele resolveu dormir em casa, contrariando a vontade da mãe, que pediu que ele ficasse no alojamento, porque já era tarde.

Samuel Barbosa, 16 anos

Natural do Piauí, o garoto acordou com a fumaça e correu, conseguindo escapar do incêndio. Ele ainda acordou outro amigo que está no hospital (ainda não se sabe qual das três vítimas) antes de conseguir fugir.