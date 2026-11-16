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Alan RuschelIMAGO / TheNews2
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Sobrevivente de uma tragédia: o emocionante final feliz da carreira de Alan Ruschel

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Alan Ruschel sobreviveu, há dez anos, ao acidente aéreo que dizimou quase todo um time brasileiro. Agora, encerra a carreira.

Carregado nos ombros, com os punhos erguidos e cantando com os torcedores que formavam um corredor, foi assim, em clima de festa, que Alan Ruschel entrou no estádio para sua última partida. Afinal, o jogador de 37 anos, para quem o futebol trouxe pouca fama e riqueza mesmo em seu país, o Brasil, é certamente um dos maiores vencedores da vida. Ele é um dos seis sobreviventes da tragédia aérea que, há dez anos, dizimou quase todo o time da Chapecoense.

"Durante muitos anos, lutei para viver do futebol. Mas depois tive de lutar para viver o futebol", recorda Ruschel em seu vídeo de despedida no Instagram, que também mostra a longa cicatriz em suas costas. Por trás dela há um parafuso na última vértebra torácica, que o fará lembrar para sempre da noite de 28 de novembro de 2016.

Em meio à neblina, perto da cidade colombiana de Medellín, o avião fretado da companhia aérea boliviana LaMia ficou sem combustível. Projetado para voos de curta distância, o Avro RJ se chocou contra uma encosta durante a aproximação para o pouso, pouco depois do último contato por rádio, por volta das 22h15 locais, após uma viagem de pouco mais de 3.000 km. Ruschel foi o primeiro a ser retirado dos destroços.

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Depois dele, foram resgatados os companheiros de equipe Jakson Follmann (amputação de uma perna) e Neto Zampier (problemas pulmonares), que nunca mais disputaram uma partida de futebol, além de um jornalista e duas comissárias de bordo. Mas 71 pessoas perderam a vida na tragédia, entre elas jogadores, integrantes da comissão técnica e membros da diretoria de um pequeno clube da primeira divisão que viajava para o maior jogo de sua história: a final da Copa Sul-Americana.

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Hoje, Follmann e Zampier falam sobre superação de crises em palestras para empresas. Ruschel, porém, voltou a viver o futebol: retornou aos gramados em 7 de agosto de 2017, numa partida à altura da ocasião, contra Lionel Messi e o Barcelona. Agora, com o acesso à primeira divisão do EC Juventude, clube em que se formou, pôs fim à carreira, como exigia seu corpo castigado.

"Eu não sabia se algum dia poderia voltar a jogar futebol, mas acreditava que minha vida ainda tinha um propósito enquanto eu estivesse aqui", confessou Ruschel.

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A LaMia não realizou mais nenhum voo depois da tragédia. A maioria das famílias recebeu indenização da Chapecoense, pois o clube tem responsabilidade pela escolha de uma solução de voo de baixo custo. Ainda hoje, porém, familiares das vítimas lutam na Justiça por reparação. E a "Chape", após um ano na Série A, voltou à segunda divisão em 2027.