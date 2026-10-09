A Federação Portuguesa de Futebol não anunciou a esperada punição disciplinar contra Cristiano Ronaldo, capitão da seleção nacional, apesar das expectativas de que uma decisão sobre seu caso fosse divulgada, já que o último comunicado do Conselho de Disciplina não fez qualquer menção ao astro do Al-Nassr saudita.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol afirmou, por meio de um comunicado divulgado nesta última sexta-feira a respeito de diferentes punições em competições de não profissionais, que não abordou o caso de Ronaldo, de modo que a possível punição contra o capitão da seleção permanece pendente, sem anúncio oficial no comunicado.

Segundo o jornal português Record, a admissão de culpa por parte de Ronaldo pode contribuir para reduzir a possível punição pela metade, de acordo com os regulamentos em vigor; o que significa que a suspensão, que pode chegar a 6 meses, poderia cair para 3 meses, enquanto o mínimo recuaria de um mês para 15 dias.

A situação disciplinar de Ronaldo ainda aguarda a definição oficial, diante da ausência de qualquer novo anúncio sobre a punição no último comunicado, até que o quadro se esclareça com a divulgação de uma decisão oficial sobre o caso.