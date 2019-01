Sóbis é apresentado no Inter e diz que quer escrever nova história

Após rescindir contrato com o Cruzeiro, Rafael Sobis assinou vínculo de uma temporada com o Internacional

O Internacional apresentou nesta terça-feira (08), na sala de imprensa do Beira-Rio, Rafael Sobis. Antigo conhecido dos colorados, Sobis participou do elenco que conquistou a Libertadores de 2010. Com o mesmo número daquela ocasião, o atacante entrará em campo com a camisa 23.

Em terceira passagem pelo clube, o atleta concedeu a primeira entrevista como jogador do Inter ao lado do presidente, Marcelo Medeiros, do vice de futebol Roberto Melo e do executivo Rodrigo Caetano. Otimista em retornar à equipe, Sobis ressaltou o desejo de escrever uma nova história com o Internacional.

“Hoje venho para fazer uma nova história, venho com fome. Oportunidade grande. Estrutura, o que o pessoal fez com o Inter, voltou a ser respeitado. De coração, obrigado. Do que depender de mim, vamos levantar algum título esse ano”, contou.

O vínculo entre Sobis e Inter se estende por uma temporada, e o atacante que já se colocou à disposição do treinador, Odair Hellmann, aproveitou para comentar sobre o próprio posicionamento em campo. Vale ressaltar que o ex-jogador do Cruzeiro pode atuar como centroavante, na vaga de Leandro Damião.



(Foto: Ricardo Duarte/ Divulgação Internacional)

“Já joguei (como centroavante), tive momentos muito bons nessa posição. Ainda é cedo. Estou pegando o ritmo de treino, conhecendo os companheiros, conhecendo o Odair. Pouco a pouco”, disse.

Por fim, Rafael Sobis ainda elogiou o novo comandante: “Hoje fiz o primeiro treino com bola. Um treino espetacular, fazia tempo que não vivia algo assim. O Odair é um cara amigo, além de treinador, tem que gerenciar um grupo, são 30 cabeças, cada um com seus problemas. Espero que seja campeão. Precisamos de mais treinadores assim, com fome, amigo, que faz de tudo para vencer”.