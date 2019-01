Sóbis assina com o Internacional e indica "momento mais especial da carreira"

Jogador rescindiu com o Cruzeiro e assinou contrato de um ano com o clube gaúcho

Após rescindir com o Cruzeiro e ter o seu retorno oficializado pelo Internacional no último sábado (5), Rafael Sóbis não só declarou atravessar um "momento especial", como também revelou que deseja conquistar mais títulos com a camisa do clube gaúcho nesta temporada.

"Um momento espetacular, especial. Talvez nos últimos anos, o mais especial da minha carreira. Desfrutarei ao máximo, dar o máximo e fazer que esta nova história fique eternizado como as outras", afirmou à TV Inter.

"Tudo que o Inter é hoje, toda a minha história, minha paixão, o amor que tenho pelo clube. Vejo o Inter forte novamente. Voltou a ser respeitado. Quis voltar. Agradeço à direção pelo esforço. Eu também fiz o meu. Não tinha outro clube na minha cabeça a não ser o Inter. Quero nesta terceira passagem gravar mais uma vez com títulos e levar a bandeira cada vez mais acima", completou.

Nas duas passagens pelo Inter, Sóbis acumula 169 jogos e 48 gols marcados.