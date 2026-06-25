“Sob uma pressão desumana, Ronaldo mais uma vez calou todos os analistas de placar”

O colunista Guido Tijman analisa, com a devida dose de sátira, os acontecimentos do mundo do futebol. Desta vez, ele volta sua atenção para Cristiano Ronaldo, que, com uma excelente atuação contra o Uzbequistão, conseguiu calar muitos críticos.

Quando Cristiano Ronaldo recebe a bola na linha do meio-campo, com apenas um ou dois adversários à sua frente, percebo que ainda fico empolgado. Ainda está gravado na minha memória, depois de quase duas décadas vendo como ele se transformava em uma espécie de Super Saiyan e iniciava sua arrancada no modo “inatingível”, desarmando o último defensor com uma finta e mandando uma bomba no canto oposto.

Ou, em cruzamentos, ficava pairando entre as nuvens enquanto adversários mais altos não conseguiam chegar nem à altura do cotovelo dele. Um modo inimitável e divino que, às vezes, era alcançado por contemporâneos como Arjen Robben e Zlatan Ibrahimovic – mas que só o próprio português e oGOAT da mesma geração, Lionel Messi, exibiram de forma praticamente ininterrupta por duas décadas.

Não é mais preciso saltar. Os tempos de glória das arrancadas relâmpago, de enlouquecer os adversários com simples dribles em zigue-zague e do “Air Ronaldo” acabaram. É claro que CR7 não é mais a sombra do Ronaldo de cinco anos atrás. Mas mesmo a sombra de Ronaldo, aos 41 anos, ainda é a melhor opção para a posição de atacante da seleção portuguesa.

Fernando Santos descobriu isso da maneira mais dolorosa quando, durante a última Copa do Mundo, como um canudo fraco ao vento, deixou-se influenciar por críticos externos e colocou seu capitão no banco. Com todas as câmeras voltadas para o banco, Portugal foi derrotado de forma sem brilho e sem glória pelo Marrocos. Santos teve que deixar o cargo. E Ronaldo? Ele levou seu país ao Euro 2024 com dez gols, chegou à atual Copa do Mundo com cinco gols em cinco partidas e, no ano passado (assim como em 2019), venceu a Liga das Nações como artilheiro do torneio.

De passagem, ele também continuou a marcar gols em nível de clube, o que lhe rendeu o título de campeão nacional há algumas semanas, com 28 gols em 30 partidas, e no ano que vem será o primeiro jogador da história a ultrapassar a marca vertiginosa de mil gols registrados. Uma façanha e tanto para alguém que já estava dado como perdido há quatro anos.

No entanto, o mesmo exército de trolls já havia se mobilizado novamente para disparar avidamente todas as suas flechas venenosas contra “O menino-prodígio da Madeira” depois que ele ousou ficar sem marcar gols por uma partida. Os mesmos analistas de placar se apressaram em explicar como ele não conseguiria mais acompanhar o ritmo e teria movimentos errados. Analistas de placar que, como um camponês com dor de dente, vomitavam seu respeito pelo velho mestre, quando sua tentativa de gol na trave mais próxima caía alguns centímetros à esquerda.

Após uma enxurrada de críticas venenosas, exibições espetaculares do colega Messi, considerado o “GOAT”, e a força das novas estrelas Mbappé, Haaland, Yamal e Vini Jr., a pressão sobre os ombros do jogador de 41 anos tornou-se insuportável. A maior estrela ainda não brilhava. Para nenhum outro jogador, uma partida sem gols levaria a uma polarização global e a teorias da conspiração.

Zombado por bobos da corte que explicam diante das câmeras como alguém que marcou quase mil gols deveria se movimentar – Ronaldo ficou profundamente irritado. Wout Weghorst é sempre valioso por causa de sua obsessão contagiante e de sua ética de trabalho. Ronaldo é ainda mais fanático nesse aspecto. Felizmente, Roberto Martínez fez a única coisa certa ao não dar ouvidos aos palhaços e manter a confiança em seu capitão. Calma! Calma! A recompensa veio aos seis minutos. O placar parou em dois. Mas todos os analistas de placar foram mais uma vez silenciados. CR7 está de volta.

E sim, as pessoas que querem continuar se agarrando à eterna discussão em vez de aproveitar mais de duas décadas com dois deuses do futebol estão certas: depois de levar a Argentina à Copa do Mundo em 2022, Lionel Messi está no topo da formação rochosa, mas ao seu redor Pelé, Johan Cruijff, Diego Maradona e Cristiano Ronaldo pulam alegremente juntos no pasto das cabras. Em praticamente qualquer outro esporte olímpico, o maior atleta que já calçou chuteiras de futebol também poderia ter sido o GOAT. Vamos todos ser gratos por Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ter calçado um par de chuteiras no final dos anos 80, em Funchal.







