Isso é o que informa o jornal esportivo italiano Corriere dello Sport. O jogador da seleção turca havia renovado seu contrato com a Bianconeri apenas em fevereiro, até 2030, mas uma saída de Turim ainda pode estar no horizonte para ele, se uma condição for cumprida.

Segundo a reportagem, a Juve estaria disposta a colaborar com uma saída de Yildiz se a equipe também não conseguir se classificar para a Champions League nesta temporada. Já na campanha passada, o time perdeu a vaga na reta final da temporada e agora disputa a Liga Europa.

O jornal coloca a marca de 100 milhões de euros como limite mínimo para negociar Yildiz. O Real supostamente quer oferecer exatamente esse valor caso a Juve volte a perder a classificação para a Champions League, e com isso calcula ter ótimas chances de contratar o jogador de 21 anos.

Quais clubes, além do Real Madrid, também estão interessados em Kenan Yildiz?

Com Arsenal e Bayern de Munique, a reportagem cita mais dois clubes: nos Gunners, porém, Christos Tzolis acabou de chegar no verão europeu justamente para a posição de Yildiz pela ponta esquerda. Um retorno ao Bayern de Munique, onde o jogador de ataque foi formado antes de seguir para Turim após desentendimentos, parece no momento altamente improvável.

Yildiz quebrou o pé na primeira rodada da Serie A, contra o Frosinone, e está fora desde então. Seu retorno em Turim é esperado apenas perto do fim do primeiro turno, de modo que os interessados, como o Real, devem primeiro esperar para ver como estará sua forma na segunda metade da temporada. Na temporada passada, Yildiz somou dez gols e sete assistências em 36 partidas da primeira divisão italiana. Pela Turquia, ele disputou até aqui 31 jogos pela seleção (cinco gols).