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O técnico do Manchester United, Michael Carrick, chegou a Carrington às 7h15 da manhã de terça-feira, enquanto os dirigentes do clube se preparam para conversas decisivas que podem resultar em sua demissão ainda hoje. Com o Manchester United na zona de rebaixamento da Premier League, o técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, desponta como favorito para assumir o cargo.

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Chegada pela manhã antecede conversas decisivas

Segundo o Daily Mail, Carrick chegou cedo para treinar um elenco desfalcado antes de o diretor-executivo Omar Berrada e o diretor de futebol Jason Wilcox conversarem por vídeo com o coproprietário Sir Jim Ratcliffe. O empate por 4 a 4 com o Aston Villa no domingo deixou o técnico de 45 anos com uma vitória em dez jogos do campeonato, o pior início do clube desde que Sir Alex Ferguson substituiu Ron Atkinson, há 40 anos. Sua saída significaria a busca por um oitavo técnico permanente desde 2013.

Técnico descarta renúncia

Após substituir Ruben Amorim em meados de janeiro, o ex-meio-campista conquistou um contrato de dois anos em maio, depois de perder apenas dois dos 17 jogos e garantir o terceiro lugar e a classificação para a Champions League.

Esta campanha, porém, saiu dos trilhos: foram apenas duas vitórias em 15 partidas por todas as competições, ambas em casa, contra o recém-promovido Ipswich Town e o Sabah, do Azerbaijão.

Mesmo tendo permanecido no cargo após a derrota por 3 a 0 para o Bournemouth em casa no mês passado, a derrota diante do Chelsea, uma vitória de virada sobre a Roma em competição europeia no meio da semana e o empate de domingo não aliviaram a pressão.

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Questionado após o confronto com o Villa se consideraria deixar o cargo, Carrick disse: "Isso não vai acontecer.

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"Estamos em novembro. Não gosto desta situação nem da posição em que estamos. Mas podemos fazer algo a respeito. Tenho muita clareza sobre o rumo que o clube precisa tomar, e ele precisa vencer jogos."

Técnico argentino lidera lista de candidatos

A reportagem afirma que Pochettino, de 54 anos, é agora o claro favorito para suceder Carrick e tem uma cláusula de rescisão de 7 milhões de libras em seu contrato com os Estados Unidos, depois de já ter sido cotado em 2022 e 2024. O ex-técnico de Tottenham Hotspur, Chelsea, Southampton e Paris Saint-Germain lidera uma lista de candidatos que também inclui Eddie Howe e Julian Nagelsmann, ambos considerados após a derrota para o Bournemouth.

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Embora Howe, de 48 anos, fosse anteriormente visto como o principal candidato, não houve contato com o ex-técnico do Newcastle United, cuja contratação exigiria uma compensação de 3 milhões de libras após sua saída do St James' Park em julho. Nagelsmann, por sua vez, segue sem clube após deixar o cargo na Alemanha neste verão, depois da derrota da equipe para o Paraguai nos pênaltis, na fase de 32 da Copa do Mundo.

Visita a Anfield se aproxima após a pausa

Embora pessoas de dentro do clube insistam que nenhuma decisão final foi tomada e considerem prematuro falar em demissão, dirigentes do Old Trafford esperam que um novo técnico seja contratado durante a pausa para os jogos das seleções. O United volta a jogar pelo campeonato no domingo da próxima semana, em uma difícil visita ao arquirrival Liverpool, em Anfield. Agir rapidamente durante a pausa de duas semanas daria a qualquer novo técnico um tempo precioso para tirar o clube das três últimas posições da tabela.