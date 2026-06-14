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Sob os olhos do mundo... Moradores de Tijuana surpreendem a delegação iraniana antes de ela entrar nos Estados Unidos

República Islâmica do Irã x Nova Zelândia
República Islâmica do Irã
Nova Zelândia
Copa do Mundo
México x República da Coreia
México
República da Coreia
Estados Unidos da América x Austrália
Estados Unidos da América
Austrália
Irã
Nova Zelândia
EUA
México
Coreia do Sul
Austrália

Tensão extrema entre o Irã e os Estados Unidos

A seleção iraniana iniciou sua emocionante viagem aos Estados Unidos, em preparação para o confronto contra a Nova Zelândia, na estreia de ambas as equipes na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o site “Foot Mercato”, a seleção iraniana chegou ao aeroporto de Tijuana e deve partir de lá para Los Angeles, a fim de se preparar para o confronto contra a Nova Zelândia.

A equipe aguarda atualmente no aeroporto após deixar seu campo de treinamento no México, e a chegada ao aeroporto foi marcada por um clima extremamente amigável.

Muitos moradores de Tijuana se alinharam nas duas margens das ruas para acompanhar o ônibus iraniano, e alguns deles acenavam com bandeiras iranianas. Essa cena contrastava totalmente com a tensa situação geopolítica atual entre o Irã e Washington.

A seleção iraniana chegou ao México no último minuto, há uma semana, para evitar quaisquer problemas em solo americano, e até agora tem recebido uma recepção tranquila, e até mesmo grande apoio da torcida.

Vale lembrar que Mehdi Taremi e seus companheiros iniciarão sua jornada na madrugada de terça-feira, enfrentando a Nova Zelândia.

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