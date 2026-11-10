A sessão de treino do Barcelona realizada nesta terça-feira na "Ciutat Esportiva Joan Gamper" contou com a presença de um número reduzido de jogadores; apenas 8 atletas do elenco principal, que não foram convocados para representar suas seleções nacionais, participaram do último treino coletivo desta semana, enquanto o técnico Hansi Flick concedeu folga ao restante do grupo até a próxima segunda-feira.

Mas esse "descanso" não inclui os jogadores lesionados; tanto Dani Olmo, quanto Jules Koundé, Roony Bardghji, Rodri e Xavi Espart seguirão comparecendo à sede do clube para dar continuidade a seus programas de tratamento e reabilitação.

Entre eles, Dani Olmo parece ser o mais próximo de retornar aos gramados, com previsão de estar à disposição no período imediatamente posterior à data Fifa, enquanto o retorno de Koundé não deve demorar muito depois dele, segundo informou o jornal catalão "Sport".

Para esta sessão de treino, Flick convocou o ponta do "Barça Atlètic", Àlex Gonzàlez, que já havia atuado com o elenco principal durante o período de preparação para a temporada, deixando uma impressão muito forte.

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Desde que se juntou ao clube catalão, em abril passado, o jogador vivenciou uma ascensão rápida e impressionante nas fileiras do clube.

A evolução de Gonzàlez no clube Dam foi um fator decisivo para sua rápida adaptação ao sistema do "Blaugrana"; afinal, aquele clube adota uma filosofia de jogo e um estilo de atuação muito semelhantes ao que é cultivado na academia da "La Masia".

Àlex Gonzàlez foi um jogador fundamental na temporada passada no time de base do Barcelona (sub-19), onde rapidamente se tornou um elemento indispensável na escalação. Como recompensa por isso, recebeu uma convocação para se juntar ao elenco principal no início da preparação para a nova temporada; participou do período de treinamentos realizado na Inglaterra e teve uma oportunidade valiosa de entrar em campo, disputando o segundo tempo de um amistoso contra o Birmingham.

No entanto, ao fim do período de treinamentos, sofreu uma leve distensão muscular. Esse problema o impediu de continuar trabalhando sob o comando do técnico alemão, o que o levou a retornar às fileiras do "Barça Atlètic".

Àlex desempenha um papel importante nas primeiras etapas da temporada sob o comando do técnico do time reserva, Belletti; marcou três gols e deu uma assistência decisiva em 312 minutos em campo, o que significa que ele contribui com um gol a cada 78 minutos.