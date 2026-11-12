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Cristiano Júnior fez sua estreia pela seleção portuguesa sub-17, durante a grande vitória conquistada pela sua seleção sobre Andorra, no âmbito das eliminatórias de classificação para o Campeonato Europeu de juniores.

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O jornal AS destacou: "Não há nada no estilo de jogo de Cristiano Jr. que indique que ele seja uma cópia de seu pai Cristiano Ronaldo, mas sua carreira segue caminhando na direção certa".

Cristiano Jr. não começou a partida entre os titulares, nem vestiu a camisa número 7, que seu pai já havia usado na mesma idade com a seleção, mas quase marcou um gol excepcional em sua primeira partida nesta nova etapa de sua trajetória internacional.

Até mesmo jogadores da seleção principal de Portugal, entre eles Vitinha e João Cancelo, astro do Barcelona, além de João Félix e João Neves, acompanharam a partida com interesse e expectativa de dentro da cidade esportiva em Oeiras.

O filho de Cristiano Ronaldo entrou em campo aos 73 minutos, levando o técnico a fazer uma alteração na forma de jogar da seleção portuguesa, apostando em atacantes na linha de frente.

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A verdade é que sua estrutura física não o faz parecer deslocado no ambiente de competição. Apesar de ter apenas 16 anos, sua estatura alta e esguia chama a atenção.

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Embora ainda precise de mais desenvolvimento físico, algo natural nesta faixa etária, sua altura lhe dá a capacidade de criar perigo nas bolas aéreas.

Não foi estranho que Cristiano Jr., com o placar indicando a vantagem de Portugal por quatro gols a zero, tivesse a melhor oportunidade de sua seleção aos 86 minutos para acrescentar mais um gol, sabendo-se que o brilhante astro Diego Farinha já havia marcado dois gols.

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A chance veio após um cruzamento pelo lado esquerdo, que chegou a ele dentro da área. Apesar da presença de dois defensores perto dele e de ter conseguido girar a cabeça para tentar direcionar a bola ao gol, a bola passou rente à trave e saiu para fora de campo. O banco de reservas chegou a comemorar o gol, pensando que a bola havia balançado as redes.

Com a camisa número 18, a partida não teve muitos acontecimentos para o jogador da academia do Al-Nassr, que segue, de uma forma ou de outra, trilhando os passos de seu pai dentro dos campos de futebol, onde cada passo que dá é submetido a um escrutínio e acompanhamento de perto.