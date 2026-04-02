Sob o olhar atento de três gigantes... O Barcelona aguarda uma oferta astronômica pela venda de Olmo

O mercado de transferências europeu está em plena efervescência em torno de Dani Olmo, estrela do Barcelona, que tem despertado o interesse de muitos clubes europeus.

De acordo com o site Fichajes, os clubes Manchester City, Paris Saint-Germain e Arsenal lideram a lista dos interessados em contratar o meia espanhol.

Pep Guardiola vê em Olmo o substituto ideal para compensar a saída de Bernardo Silva, e o City apresentou uma oferta inicial de 100 milhões de euros para convencer o Barcelona a ceder o jogador.

Já o Paris, comandado por Luis Enrique, busca reunir-se com seu ex-companheiro da seleção espanhola, no âmbito de um novo projeto no Parque dos Príncipes, baseado na disciplina tática.

Por sua vez, o Arsenal acompanha de perto a situação de Olmo, acreditando que ele se encaixa perfeitamente no estilo da equipe londrina.

Apesar de todo esse interesse, o Barcelona mantém-se firme em manter o jogador, cujo contrato vai até 2030, com uma cláusula de rescisão de 580 milhões de euros, a menos que chegue realmente uma “oferta fantástica”.

Leia também

Rashford controla o retorno da estrela marroquina ao Barcelona