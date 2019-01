Sob o mote de “Verde é a cor da inveja”, Palmeiras lança camisa nova para 2019

A Puma entra agora como parceira do atual campeão brasileiro, substituindo a Adidas

Ano novo... camisa nova! Foi assim que aconteceu com o Palmeiras, que iniciou 2019 divulgando o seu novo uniforme para a temporada. Sai a Adidas, que estava no clube desde 2006, entra a Puma.

Com o mote “Verde é a cor da inveja”, a empresa alemã divulgou um vídeo protagonizado por torcedores ilustres e do atacante Gabriel Verón, do time sub-20.

O acordo entre Palmeiras e Puma vai render R$ 22,5 milhões por ano ao clube, sendo R$ 14,5 milhões em dinheiro e R$ 8 mi em materiais.

Os preços das camisas variam de R$ 229,90 (modelos infantis e feminino) até R$ 249,90 (versão masculina) e serão vendidas na loja virtual do clube a partir do dia 3 de janeiro. A estreia do uniforme será no mesmo dia, na estreia palmeirense na Copa São Paulo de futebol. No certame feito para times de base, o Alviverde enfrentará o Galvez.

“É uma satisfação muito grande lançar esta nova e tão promissora parceria. O Palmeiras é o maior campeão do Brasil e a Puma é uma das marcas mais conceituadas do mundo. Ambas instituições prezam pela excelência em seu trabalho e na escolha dos seus parceiros. Esta é uma união que trará benefícios para ambas as marcas”, disse o presidente Maurício Galiotte.