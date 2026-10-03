O Al-Ittihad enviou uma mensagem de advertência em tom duro ao seu rival tradicional, o Al-Hilal, antes do aguardado clássico entre os dois pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Ittihad visita o Al-Hilal no dia 10 de outubro, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade, no grande duelo da oitava rodada da Liga Roshn.

Uma semana antes do clássico, o Al-Ittihad disputou um amistoso contra o Al-Wehda, que atua na Primeira Divisão Saudita, em seu estádio na cidade de Jidá, conseguindo vencer pelo placar de 8 a 2.

O atacante marroquino Youssef En-Nesyri foi o protagonista daquele amistoso, marcando um hat-trick, além de dois gols de Marwan Al-Sahafi, somados a um gol de cada um dos seguintes jogadores: Saleh Al-Shehri, o holandês Steven Bergwijn e Ahmed Al-Julaydan.

Isso ocorre em meio à ausência de vários elementos que estão atuando por suas seleções nacionais durante a atual data Fifa, com destaque para o atacante nigeriano George Eline-khina e o zagueiro saudita Hassan Kadesh.

O Al-Ittihad entra no clássico em busca de uma vitória que lhe garanta a liderança da tabela da Liga Saudita, já que ocupa atualmente a segunda posição com 17 pontos, a apenas um ponto de diferença do Al-Hilal, líder.

Vale lembrar que o Al-Ittihad é a única equipe que ainda não sofreu nenhuma derrota na atual temporada da Liga Roshn Saudita, enquanto o Al-Hilal perdeu apenas uma partida, contra o Neom, por 2 a 0.