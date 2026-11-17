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Calvin Bassey deixou de ser alvo apenas de elogios passageiros na Premier League e passou a gerar um amplo debate em toda a Europa, depois que seu treinador, Álvaro Arbeloa, o chamou de "Kaiser" do time e o descreveu não só como um dos melhores zagueiros do Campeonato Inglês, mas como um dos melhores do mundo.

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O zagueiro nigeriano se tornou o pilar da recuperação do Fulham sob o comando de Arbeloa. Embora os holofotes costumem se voltar para meio-campistas e atacantes como Josh King, Oscar Bobb, Alex Iwobi e Shea Charles, o verdadeiro segredo da equipe está na defesa, e ele se chama Calvin Chinedu Bassey.

O jogador de 26 anos, que chegou ao Fulham em 2023, vindo do Ajax, por 22,5 milhões de euros, depois de uma passagem anterior pelo Rangers, consolidou-se como um dos zagueiros mais fortes da Premier League.

Os números confirmam o bom momento. Segundo o jornal "Marca", com base em dados do site "Driblab", Bassey ocupa a 92ª posição em aproveitamento nos duelos individuais defensivos, com 73,7%, a 88ª posição em passes certos a cada 90 minutos e a 88ª posição no algoritmo "xG", que mede a qualidade da construção das jogadas de ataque.

"Tenho conversado com o clube sobre o Calvin, e um dos nossos objetivos é renovar o contrato dele, que termina em 2027, com a possibilidade de extensão unilateral por parte do Fulham por mais um ano", disse Arbeloa.

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"Ele é um dos líderes do time e, para mim, é atualmente um dos melhores zagueiros não só da Premier League, mas do mundo. Ele está aproveitando o momento, e acho que deve continuar conosco", destacou.

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O ex-técnico do Real Madrid acrescentou: "O Calvin é um jogador ideal para o meu estilo de jogo, porque precisamos defender em zonas avançadas do campo e deixar grandes espaços atrás da linha defensiva. Ele tem todas as qualidades. É uma pessoa divertida, mas, quando é preciso um grande esforço, é sempre o primeiro a chegar. Gosto muito dele, ele pode ser o nosso capitão".

As atuações de Bassey também não passaram despercebidas fora do Craven Cottage. Jamie Redknapp, ex-jogador de Liverpool e Tottenham, afirmou na Sky Sports: "Ele é um verdadeiro líder, tem apenas 26 anos e parece melhorar ano após ano. Sinceramente, acho que ele não recebe o reconhecimento que merece".

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O próprio Bassey falou sobre ser capitão do clube inglês: "É uma grande honra ser capitão deste clube. É algo inacreditável".

Mas a maior surpresa veio de Javi Pereira, ex-jogador do Fulham, que soltou a bomba após a vitória por 1 a 0 sobre o Hull City: "Calvin Bassey tem condições de jogar no Barcelona".

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O jornal "Marca" quis se aprofundar nessa afirmação, e Pereira explicou: "Tenho plena convicção de que o Barcelona não tem um zagueiro como o Bassey. Ele tem características físicas e atléticas diferentes, algo que falta ao Flick nos jogos importantes. Consegue jogar com a linha defensiva adiantada, sabe avançar e se destaca pela agressividade no campo adversário".

"Além disso, ele joga todas as partidas e raramente se machuca", acrescentou o ex-jogador do Fulham.

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Bassey atingiu velocidades de até 34,4 km/h nesta temporada, o que faz dele o oitavo zagueiro mais rápido da Premier League.

Pereira explicou que Bassey começou a carreira como lateral-esquerdo e, por isso, é capaz de se adaptar a um esquema com três zagueiros ou à saída de bola desde trás, como faz o Barcelona, além de conseguir cobrir todo o lado esquerdo.

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"O Fulham é uma equipe que aposta na construção das jogadas desde trás, e o Bassey é um jogador muito confiável nos passes. Ele tem uma virtude que o Barcelona não tem, com exceção de Pau Cubarsí: a capacidade de romper as linhas defensivas com seus dribles", disse.

Pereira encerrou: "Ele é um líder. Tem uma linguagem corporal muito positiva, se comunica muito bem em campo e é corajoso, não tem medo de nada".