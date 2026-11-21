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O atacante do Manchester City Erling Haaland ficou visivelmente indignado ao ver um possível gol de empate ser anulado durante um confronto tenso da Premier League contra o Fulham. A equipe de Enzo Maresca achou que havia encontrado um caminho de volta ao jogo por meio de seu principal atacante, mas a arbitragem interveio e provocou um debate acalorado no Etihad Stadium.

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Gol anulado de Haaland gera polêmica

O lance aconteceu aos 25 minutos de jogo, quando o Manchester City perdia por 1 a 0 após ser surpreendido cedo pelos visitantes. Haaland pensou ter empatado depois que o goleiro do Fulham, Bernd Leno, não conseguiu segurar sua finalização inicial . O atacante do City aproveitou a sobra e mandou a bola para a rede. No entanto, o árbitro Tom Bramall anulou rapidamente o gol por entender que Haaland havia chutado a bola das mãos de Leno.

A revolta de Haaland ficou evidente quando ele contestou a decisão, argumentando que a bola estava em disputa depois que Leno não conseguiu segurá-la adequadamente. As imagens sugeriram que, embora o goleiro alemão tivesse colocado as duas mãos na bola, havia dúvidas consideráveis sobre se ele realmente tinha o controle dela.

VAR confirma decisão do árbitro

Após os protestos em campo e nas redes sociais, a Central de Partidas da Premier League apresentou um esclarecimento oficial sobre o motivo da anulação. A explicação buscou encerrar a discussão ao detalhar a interpretação exata das regras sobre a posse de bola pelo goleiro.

A Central de Partidas da Premier League explicou a decisão em uma publicação no X: "A marcação de falta para o Fulham e a não validação do gol do Manchester City pelo árbitro foram checadas e confirmadas pelo VAR, que considerou que o goleiro tinha o controle da bola."

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A conta também compartilhou a explicação da cabine do VAR: "VAR: A bola está sob controle entre as duas mãos e, então, o atacante a tira dessa posse e a manda para o fundo da rede."

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City tenta recuperar o embalo na disputa pelo título

A anulação foi especialmente dolorosa porque Rodrigo Muniz havia colocado o Fulham à frente aos 16 minutos, aproveitando as fragilidades defensivas do City. Em desvantagem, o Manchester City não tinha margem para erros enquanto buscava reduzir a diferença de seis pontos para o líder Arsenal. Uma quarta derrota consecutiva representaria um duro golpe nas esperanças do City de disputar o título da Premier League e aumentaria ainda mais o escrutínio sobre as escolhas táticas de Maresca neste período difícil .

Apesar da frustração com o lance de Haaland, o City conseguiu marcar no segundo tempo e salvar um ponto. Aos 57 minutos, Elliot Anderson, contratado no verão, acertou um voleio espetacular da entrada da área.

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Pressão aumenta na disputa da Premier League

Embora o gol de Anderson tenha garantido o empate, o resultado ainda deixa o Manchester City com trabalho pela frente para superar o Arsenal na liderança. A equipe de Londres tinha um jogo contra o Newcastle marcado para mais tarde, o que significa que o City perdeu a oportunidade de exercer a máxima pressão sobre o rival.

O Manchester City agora terá uma sequência difícil de jogos, a começar pelo confronto de terça-feira contra o Napoli, pela Liga dos Campeões, no Etihad Stadium. Depois, voltará suas atenções para uma difícil visita ao Emirates Stadium pela Premier League, onde enfrentará o Arsenal em 29 de novembro.