Sob comando marroquino... A maldição das ausências ameaça 20 jogadores antes das semifinais da Copa do Mundo

Vinte jogadores chegam às quartas de final da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, e correm o risco de ficar de fora das semifinais caso recebam um segundo cartão amarelo.

As disputas das quartas de final da Copa do Mundo começam hoje, quinta-feira, com a partida entre Marrocos e França, antes de mais três jogos: Espanha x Bélgica, Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça.

O jornal espanhol “Marca” informou que as quartas de final contam com a participação de 20 jogadores que receberam cartão amarelo nas fases eliminatórias e que podem ficar de fora das semifinais caso recebam um novo cartão.

As seleções do Marrocos e da Inglaterra lideram essa lista, com cinco jogadores cada uma: Ashraf Hakimi, Radwan Halhal, Ezzedine Ounahi, Bilal El Khannous e Issa Diop, todos dos “Leões do Atlante”.

Já a seleção dos “Três Leões” também corre o risco de perder cinco jogadores: Mark Jeehi, Jude Bellingham, Declan Rice, Niko O’Reilly, além de Jordan Henderson, que ficará de fora da partida contra a Noruega devido a uma lesão.

Por outro lado, três jogadores da seleção da França estão em risco: Michael Oulissi, Mano Kone e Bradley Barkola; assim como da Suíça: Granit Xhaka, Denis Zakaria e Miro Mohaim.

Já as demais seleções têm apenas um jogador em risco: Gonzalo Montiel, da Argentina; o espanhol Ferran Torres; o belga Brandon Michel; além do norueguês António Nosa.

Vale lembrar que os cartões amarelos serão zerados após a classificação para as semifinais, de modo que as equipes classificadas para essa fase não terão que se preocupar com a perda de nenhum jogador na final.