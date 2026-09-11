Depois de o jornal diário espanhol AS noticiar nesta quinta-feira os primeiros avanços nas conversas, segundo Romano, poucas horas depois foi dito que todos os detalhes entre os Merengues e o estafe do meio-campista de 21 anos estão totalmente acertados.

O novo contrato deve ter validade de pelo menos até 2031. Romano inclusive fala em um vínculo até 2032. Dentro do elenco, o turco passa assim a alcançar patamares atualmente quase inalcançáveis: apenas o reforço de verão Yan Diomande, por quem o clube colocou sobre a mesa orgulhosos 125 milhões de euros, tem um contrato ainda mais longo, até o ano de 2033.

Para Güler, a assinatura iminente representa a ascensão definitiva à elite do clube. O contrato original, assinado no verão de 2023 em sua transferência do Fenerbahce, ainda era válido até 2029.

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Quanto o Real Madrid pagou ao Fenerbahce por Arda Güler?

Na época, o Real transferiu 28 milhões de euros para Istambul como taxa de transferência. Um investimento que há muito mais do que se pagou. Com valor de mercado atual de 90 milhões de euros, o canhoto lidera com folga o ranking dos jogadores de futebol turcos mais valiosos. Paralelamente à ampliação do vínculo, esse status agora também se reflete no salário: fala-se em um aumento drástico dos cerca de cinco milhões de euros por ano que Güler recebia até aqui.

Dentro de campo, o jovem foi se tornando indispensável passo a passo. Na temporada passada, ele somou expressivas 20 participações em gols em 51 jogos oficiais e conquistou cada vez mais espaço entre os titulares.

Também sob o comando do novo técnico José Mourinho, o jogador de ataque reforçou sua condição: em três das quatro primeiras partidas da liga, ele esteve na formação inicial e registrou um gol e uma assistência em cada uma. Na Liga dos Campeões, no triunfo por 2 a 1 sobre a Inter de Milão, apenas uma suspensão por cartão vermelho da temporada anterior o impediu de atuar.