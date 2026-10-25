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O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, criticou a abordagem tática do Liverpool após a derrota de sua equipe por 2 a 0 pela Premier League, no domingo, em Anfield. Apesar do placar, ele afirmou que seus jogadores foram os únicos a demonstrar verdadeira intenção ofensiva durante toda a partida.

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Hurzeler aponta domínio do Brighton apesar da derrota

Hurzeler ficou frustrado depois de ver sua equipe perder por 2 a 0 para o Liverpool em Anfield. Apesar do resultado, o técnico alemão insistiu que os visitantes foram superiores na criação de jogadas e na iniciativa. Os números sustentam sua avaliação: o Liverpool teve apenas 35,6% de posse de bola, seu segundo menor índice registrado em uma vitória em casa pela Premier League desde 2003-04 e o menor em uma vitória pela competição em Anfield desde que venceu o Chelsea em novembro de 2010 (35,3%).

Um gol contra de Pascal Gross e uma finalização precisa de Alexander Isak decidiram a partida e garantiram os três pontos em Merseyside. Hurzeler, porém, considerou que o placar final não refletiu o andamento do jogo nem a ambição demonstrada pelas duas equipes.

Ao falar com a imprensa após a partida, Hurzeler não escondeu a decepção com a forma como veio a derrota. “Acho que todos no estádio viram que houve uma equipe que realmente tentou criar jogadas e vencer este jogo. Por isso, tenho que elogiar meus jogadores”, disse o técnico do Brighton, segundo a ESPN.

Eficiência nas finalizações faz a diferença para o Liverpool

O técnico do Brighton voltou a falar sobre o que considerou uma diferença significativa entre o desempenho de sua equipe e o resultado final do confronto pela Premier League. Em campo, porém, o resultado favoreceu a equipe de Andoni Iraola: o Liverpool conquistou sua quarta vitória consecutiva em todas as competições e subiu para a quarta posição na tabela da Premier League.

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“Acho que todos no estádio, inclusive vocês, sentiram que deixamos escapar uma oportunidade, porque não foi só depois do gol ou dos gols que eles marcaram”, explicou Hurzeler aos jornalistas. “Antes mesmo de eles marcarem, tivemos uma, duas grandes chances. Hoje, acho que a diferença foi simplesmente que eles marcaram e nós não. Eles não sofreram gols porque defenderam bem, com seus zagueiros, com o lateral Ronald Araujo e com Milos Kerkez.”

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Solidez defensiva ajuda o Liverpool a conquistar a quarta vitória seguida

Embora o Brighton tenha dominado a posse de bola, o Liverpool mostrou a resistência que se tornou uma marca de sua fase recente. Hurzeler reconheceu as atuações individuais dos jogadores da defesa do Liverpool e destacou como eles conseguiram conter as investidas de sua equipe nos momentos decisivos. Apesar do revés, foi apenas a segunda derrota do Brighton em 13 partidas por todas as competições nesta temporada, e a equipe permaneceu em terceiro lugar na Premier League.

“Acho que eles bloquearam muitos chutes”, acrescentou Hurzeler ao comentar a atuação defensiva dos donos da casa. “Eles defenderam muito bem dentro da área. Nós não tivemos essa eficiência. Não conseguimos terminar sem sofrer gols porque cometemos erros simples e perdemos alguns duelos individuais importantes. Mas, no geral, vi uma equipe com muitos aspectos positivos a levar desta partida. Vi uma equipe que realmente acreditou na nossa maneira de jogar, seguiu o plano de jogo e não desistiu em nenhum momento. Isso é muito frustrante, porque todos sentimos que deixamos escapar uma oportunidade hoje.”

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Sequência desgastante de jogos para o Brighton

O Brighton terá pouco tempo para lamentar o revés, pois uma sequência desgastante de partidas está por vir. A equipe viajará para enfrentar o Manchester City na quarta fase da Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira, antes de voltar a jogar fora de casa contra o mesmo adversário pela Premier League, no sábado. A sequência de viagens continua em 5 de novembro, com uma visita ao Getafe pela Conference League da UEFA.