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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

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Só um time ainda é melhor: supercomputador calcula boas chances de triunfo do Bayern de Munique na Liga dos Campeões

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Bodo/Glimt
Bayern de Munique
Stuttgart
Borussia Dortmund
Arsenal

Também na próxima temporada da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique é um dos cofavoritos ao título. O quão boas são as chances foi agora calculado por uma inteligência artificial.

Segundo o supercomputador da OPTA, há uma probabilidade de 19,4% de que o recordista alemão erga a cobiçada taça em junho de 2027. Os bávaros só são superados pelo Arsenal, que, segundo a IA, tem uma chance ainda melhor, de 20,9%.

Em 32,4% dos casos, o Bayern chega à final no Estádio Metropolitano, em Madri, enquanto a ida à semifinal tem probabilidade de 49%. Para uma classificação às quartas de final, as chances são de 70,4%, e, segundo o supercomputador, o FCB chegará às oitavas de final em até 93,3% dos casos.

Os outros três clubes alemães têm chances bem piores de conquistar a taça. Enquanto o BVB ainda tem uma chance de 1,8% de ficar com o título, o VfB Stuttgart e o RB Leipzig já aparecem com um zero antes da vírgula, com 0,7% e 0,3%, respectivamente.

A situação é um pouco melhor no que diz respeito à probabilidade de disputar as oitavas de final. O Borussia Dortmund chega à fase entre os 16 últimos em 58,1% dos casos, o VfB em 52% e o RB em 33,6%.

Qual clube tem menos chances na Champions League?

De acordo com o supercomputador, o clube com menos chances de conquistar a Liga dos Campeões é o ucraniano Shakhtar Donetsk, com 0%. Até mesmo a classificação para a semifinal seria algo equivalente a uma sensação, já que a probabilidade aqui é de 0,1%.

O BVB já inicia oficialmente a nova temporada da Champions nesta terça-feira, com o jogo contra o Villarreal. Amanhã, será a vez do VfB Stuttgart (contra o Viking FK), antes de, na quinta-feira, Bayern (contra o Bodö/Glimt) e Leipzig (contra o Como) entrarem em campo.

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