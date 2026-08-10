Pejcinovic chega ao suábio vindo do rebaixado Wolfsburg e assinou com o Stuttgart um contrato até 30 de junho de 2031.

Segundo relatos da imprensa, a taxa de transferência deve girar em torno de 25 milhões de euros, o que faria do jogador de 21 anos a segunda contratação mais cara da história do clube. O recordista é Deniz Undav, que se transferiu para os suábios na última temporada por 26,7 milhões de euros.

"Mal posso esperar para começar no Stuttgart, a expectativa é enorme. Já conheço alguns dos meus novos companheiros dos times de base da DFB e tive conversas muito boas com os responsáveis, por isso não precisei pensar muito quando soube do interesse do Stuttgart", disse Pejcinovic, citado em um comunicado do clube.

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Dzenan Pejcinovic marcou 12 vezes pelo Wolfsburg em 2025/26

O diretor esportivo Fabian Wohlgemuth ressaltou: "Estamos convencidos de suas qualidades futebolísticas e, ao mesmo tempo, nosso objetivo era reforçar ainda mais o elenco para os desafios que estão por vir na Bundesliga, na Champions League e na Copa da Alemanha. Dzenan tem tudo para ser imediatamente uma opção valiosa no ataque."

O jogador de 21 anos marcou 12 gols oficiais pelo Wolfsburg na temporada anterior. Além disso, ele passou por várias seleções de base da DFB.