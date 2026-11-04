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LaimerGetty Images
Jonas Rütten
Traduzido por

Só um havia conseguido isso antes dele: Konrad Laimer realiza feito histórico no Bayern de Munique

Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Bayern de Munique
K. Laimer

Konrad Laimer vive uma fase excepcional no Bayern de Munique. Até a imprensa espanhola celebrou sua atuação historicamente boa contra o Ateltico Madrid.

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Isso porque, segundo levantamento da empresa de dados Opta, o jogador da seleção austríaca conseguiu contra os Rojiblancos um feito especial, quase inédito nas estatísticas da Champions League.

Escalado como lateral-direito, Laimer registrou 13 ações na área adversária. Uma delas foi seu golaço, que marcou o 2 a 0 aos 74 minutos e praticamente decidiu a partida. Desde o início da coleta detalhada de dados (2003/04), apenas um defensor havia alcançado essa marca antes de Laimer.

Marcelo teve exatamente o mesmo número de ações na área do Bayern de Munique nas quartas de final de 2017, justamente contra a equipe alemã, que Laimer registrou na noite de terça-feira. Mas há outra estatística que resume a superioridade do Bayern em um dia quase perfeito em Madri.

Konrad Laimer é eleito o melhor em campo pelo Bayern de Munique

Enquanto Laimer e Josip Stanisic, seu equivalente pelo lado esquerdo, avançavam repetidamente ao ataque, o austríaco não precisou atuar defensivamente na própria área. Nenhuma vez ele teve de ajudar dentro da área do Bayern contra o Atlético de Madrid, também graças à excelente marcação adiantada de Dayot Upamecano e Jonathan Tah e à pressão agressiva da equipe de Munique após a perda da bola.

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A imprensa espanhola também percebeu, depois da partida, que Laimer, ao lado do excelente Upamecano, foi decisivo para o Bayern. O jogador de 29 anos, eleito pela UEFA o melhor em campo, "correu como se nunca fosse se cansar" e, no segundo tempo, ainda começou "a voar", escreveu, por exemplo, o jornal AS.

Poucos dias antes, Laimer já havia feito uma grande atuação e marcado um gol no duelo de destaque da Bundesliga contra o BVB. Por isso, na noite de terça-feira, em Madri, o diretor esportivo Max Eberl classificou a atuação do austríaco como "de nível mundial" e fez questão de elogiá-lo especialmente.

"Konny é como ele é. É uma máquina e se encaixa perfeitamente aqui. Já no ano passado, quando jogamos um futebol tão brilhante, Konny era sempre quem nos dava energia e impulso quando precisávamos. E agora ele está fazendo isso de novo como um dos líderes da equipe."

Laimer no Bayern de Munique: "Não é Maradona", mas é "extremamente importante"

Antes do verão, houve uma discussão pública bastante notável sobre a renovação de contrato do versátil austríaco. Na ocasião, o presidente de honra Uli Hoeneß se posicionou de forma categórica diante da suposta pedida salarial dos representantes de Laimer. Laimer é "um jogador que admiro muito. Ele é extremamente importante para a equipe. Mas não é Maradona. E jogadores assim precisam aceitar que existem limites", disse Hoeneß à DAZN na época.

No fim, clube e jogador chegaram a um acordo após a Copa do Mundo para renovar o contrato até 2029. E toda a repercussão anterior? Não merecia tanta atenção, como Laimer esclareceu depois.

"No fim das contas, sempre se escreve mais do que realmente acontece. É assim que funciona esse meio. Vocês também precisam fazer o trabalho de vocês, e tudo bem", disse Laimer durante uma conversa com a imprensa no verão, na ilha sul-coreana de Jeju. "Eu sempre estive muito tranquilo. Por um longo tempo não houve contato algum e, depois, em determinado momento, voltamos a conversar mais. A partir daí, chegamos a um acordo relativamente rápido, porque, da minha parte, nunca houve nada contra. Eu sempre quis ficar aqui."

Konrad LaimerGetty Images

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