De qualquer forma, teria sido preciso muita imaginação para acreditar nisso, mas Niko Kovac havia, como já se podia desconfiar na época e hoje se sabe, falado bobagem. Em janeiro passado, o técnico do Borussia Dortmund foi questionado sobre Salih Özcan, que, em sua quarta temporada no BVB, havia feito apenas quatro breves aparições, somando 21 minutos, até a pausa de inverno.

Kovac citou Özcan como um dos jogadores de seu elenco "que teve muito menos oportunidades do que merecia" e atribuiu isso à forte concorrência no meio-campo do Dortmund. Para o volante Özcan, a situação não era novidade. Já na temporada anterior, quando chegou a ser emprestado ao VfL Wolfsburg, ele quase não teve chances de jogar.

"Posso imaginar, e acredito, que ele terá muito mais minutos daqui para a frente do que na primeira parte da temporada", disse Kovac sobre Özcan há pouco mais de nove meses, para surpresa de quem acompanhava a equipe. Suas palavras, porém, não se traduziram em ações. Afinal, a concorrência para Özcan não havia mudado. É verdade que os 53 minutos que o meio-campista recebeu no segundo turno foram mais que o dobro do tempo anterior, mas certamente não eram o que ele esperava ao ouvir as declarações de Kovac.

Por isso, já era um segredo de conhecimento geral havia muito tempo que Özcan e o BVB seguiriam caminhos separados assim que terminasse o contrato de quatro anos, de valor elevado, que ele assinou em 2022. E, diante da pouquíssima experiência de jogo acumulada nos últimos anos, é preciso reconhecer que o jogador de 28 anos teve um destino bastante favorável.

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Até quando vai o contrato de Salih Özcan com o Besiktas?

No início de julho, Özcan assinou com o Besiktas, de Istambul, até 2029. Antes disso, já havia causado surpresa o fato de ele ter conseguido uma vaga na seleção da Turquia para a Copa do Mundo com apenas 74 minutos em campo na temporada 2025/26. Na fase final, Özcan entrou em campo duas vezes e disputou os 90 minutos da vitória por 3 a 2 sobre os Estados Unidos, no terceiro jogo da fase de grupos.

Na Turquia, porém, o jogador nascido em Colônia tem um prestígio completamente diferente do que desfruta na Alemanha, onde sua estrela vinha perdendo brilho de forma perceptível. Às margens do Bósforo, Özcan foi festejado em sua chegada como reforço de um clube da Champions League que havia alcançado a final dois anos antes.

Como muitos reforços antes dele, Özcan teve de passar pela tradicional cerimônia de recepção no terminal internacional do aeroporto. Acompanhado por uma multidão de dirigentes do clube, funcionários da segurança e guarda-costas, ele foi conduzido pelo prédio e recebido por numerosos torcedores do Besiktas. Salih posou com um cachecol para as câmeras, fez o gesto da águia característico do clube e incentivou os torcedores a cantar.

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Salih Özcan vira titular do Besiktas de imediato

"Eu estava ansioso por este dia. Fazer parte do Besiktas me enche de orgulho", disse Özcan na ocasião. "Estou ansioso para entrar em campo. Vamos lutar pelo clube. Queremos ser campeões e nos classificar para a Champions League."

Com cinco vitórias em oito jogos pelo campeonato e 15 pontos, porém, o quarto colocado da temporada passada teve apenas um início de temporada compatível com sua posição. Antes da rodada, a distância para o atual campeão Galatasaray era de quatro pontos. O outro rival da cidade, o Fenerbahce, também tinha apenas um ponto de vantagem sobre o Besiktas, que recebe o Basaksehir na tarde de segunda-feira para um duelo entre vizinhos.

No plano individual, porém, Özcan deve ver seu início em Istambul de forma especialmente positiva. Ainda mais quando se lembra do pouco tempo em campo que teve antes pelo BVB. Özcan já disputou 17 partidas oficiais, começou 15 delas como titular e jogou os 90 minutos em dez ocasiões.

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Salih Özcan já tem quase o dobro dos minutos que jogou em dois anos no BVB

Seus 1.311 minutos em campo até agora são, portanto, quase o dobro do que ele jogou nos dois últimos anos somados em Dortmund. E não é só isso: ao lado do goleiro Alexander Nübel, Özcan é um dos únicos dois jogadores que começaram como titulares as oito partidas da Süper Lig. Sob o comando do novo técnico Vincenzo Italiano, vindo do FC Bologna, apenas o goleiro da seleção alemã tem mais tempo em campo do que Özcan. Além disso, ele fez quatro jogos pela seleção turca na Nations League, três deles como titular.

Diante dessa carga de jogos, que por muito tempo não fazia parte de sua rotina, a frequência com que Özcan entra em campo também causou surpresa na Turquia. E, sobretudo, surpreendeu o bom desempenho que vem apresentando. Para o técnico Italiano, ele é peça fixa de um trio de meio-campo com o capitão Orkun Kökcü e Junior Olaitan, que joga praticamente sempre.

Em algumas partidas, Özcan se destacou pelas qualidades pelas quais sempre foi conhecido: muita dedicação, agressividade nas disputas de bola e disposição para correr. "Trabalho constantemente. Não importa se jogo pouco ou muito, não paro", disse Özcan sobre sua condição completamente diferente no Besiktas. "Ainda estou em uma boa idade, há muito a aprender. Por isso, presto muita atenção aos nossos treinadores. Isso tem uma grande influência sobre mim."

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Salih Özcan espera há quase cinco anos para marcar um gol

Depois de dez vitórias nos primeiros 12 jogos oficiais da temporada, a boa fase do tradicional clube da capital perdeu um pouco de força recentemente. Nos últimos cinco confrontos, foram duas derrotas e dois empates. Doeram especialmente as derrotas para o Amed SK, recém-promovido que surpreende e ocupa atualmente o segundo lugar, e para o Trabzonspor, duas equipes que estão à frente do Besiktas.

Na Europa League, Italiano também deixou Özcan fora da equipe pela primeira vez recentemente, para lhe dar um descanso. Mas, no último jogo, o empate em 2 a 2 com o Crystal Palace, o plano não deu certo. A lesão de Fabio Miretti tornou necessária sua entrada ainda aos 39 minutos.

Özcan não precisou de muito tempo para entrar no jogo. Apenas sete minutos depois, deu a assistência para Wilfred Ndidi abrir o placar com um ótimo lançamento longo, ao estilo de um quarterback. Agora, no plano pessoal, falta apenas aquilo que ele também não conseguiu em 96 jogos pelo BVB: marcar um gol. Esse jejum é provavelmente uma das poucas manchas no momento atual de Özcan. A última vez que marcou por um clube foi em 4 de dezembro de 2021, pelo 1. FC Köln, no estádio Bielefelder Alm.

Salih Özcan: seus números pelo BVB