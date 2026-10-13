O Bayern de Munique teve um primeiro tempo para esquecer contra o Viking Stavanger, fora de casa, pela Champions League. Antes mesmo de completar dois minutos, a bola entrou pela primeira vez no gol dos visitantes, defendido por Jonas Urbig, substituto de Neuer: após um escanteio, Gianni Stensness levou a melhor no centro da área e cabeceou no canto direito. A situação dos bávaros, superiores em campo, piorou quando o azarão norueguês ampliou ainda antes do intervalo: após um contra-ataque muito bem construído, Peter Christiansen levou a melhor sobre Nathaniel Brown e finalizou com precisão, em um chute rasteiro de 20 metros.

Enquanto os dirigentes do Bayern Max Eberl e Jan-Christian Dreesen assistiam ao jogo na tribuna com expressões fechadas, o comentarista de TV Christoph Kramer foi direto. Segundo ele, o 1 a 0 foi um "estimulante absoluto para a euforia" e poderia ter sido facilmente evitado pelo Bayern.

O campeão mundial de 2014 ressaltou primeiro que é "um grande fã da maneira como o Bayern joga sob o comando de Vincent Kompany nos últimos anos". Mas fez uma ressalva: "Principalmente fora de casa, é preciso esfriar o estádio nos primeiros minutos e, às vezes, até mandar a bola para a arquibancada. Só nos primeiros minutos! Para não chegar a uma situação em que o estádio inteiro passe a acreditar de verdade."

O Bayern, porém, tentou desde o início sair da pressão do Viking trocando passes. A estratégia deu errado imediatamente, quando o zagueiro Min-jae Kim perdeu a bola perto da bandeirinha de escanteio, diante dos donos da casa, que haviam avançado no campo, no primeiro minuto. Jonathan Tah afastou o cruzamento seguinte para escanteio, e dele saiu o gol.

Na sequência, o Bayern transformou sua superioridade em poucas chances perigosas, o que levou Kramer a constatar que o Stavanger "não está vencendo aqui por 2 a 0 de forma tão injusta assim". Para o ex-jogador, a saída de bola, aliada à falta de criatividade, era o principal problema.

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"Upamecano faria bem ao jogo ofensivo do Bayern, embora seja zagueiro", afirmou Kramer. Kompany, de fato, colocou o francês em campo para o segundo tempo. Ismael Saibari e Alphonso Davies também entraram na partida.