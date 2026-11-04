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Jose Mourinho acredita que só o Real Madrid poderia ter vencido da forma como venceu o AEK Atenas, depois que sua equipe saiu atrás no placar e conquistou uma vitória dramática nos acréscimos, na Grécia. O treinador também defendeu Vinicius Junior em relação à mudança de Yan Diomande para a direita e admitiu que o pênalti sofrido por Kylian Mbappe contra o Racing Santander foi marcado com rigor, embora tenha insistido que isso não mudou nada.

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Mourinho exalta coragem do Real Madrid após virada nos minutos finais

O Real Madrid saiu atrás mais uma vez e venceu o AEK Atenas nos acréscimos nesta quarta-feira. Para Mourinho, não havia dúvida sobre o que fez a diferença. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador do Real Madrid afirmou que seus jogadores têm uma capacidade única de decidir nos minutos finais.

“Vencemos o primeiro jogo no último minuto”, disse. “Claro que prefiro vencer com mais tranquilidade, mas esses jogos decididos nos minutos finais... só nós conseguimos vencê-los. Nós... sem que eu ouça um bipe... temos tudo no lugar certo quando chega a hora de fazer isso. E, se fazemos isso, é porque todos sentimos que somos capazes. Os jogadores têm coragem.”

Vinicius não forçou Diomande a jogar pela direita, diz Mourinho

Mourinho também rejeitou a sugestão de que Vinicius tivesse deslocado Diomande para o lado direito. “Vinicius não provocou nada”, disse. “Diomande veio para o Real Madrid para poder jogar pelas duas pontas, não apenas por uma. Para ele, não faz diferença; não muda absolutamente nada em qual lado joga.”

Questionado se precisa usar mais a mão esquerda ou a direita com o brasileiro, Mourinho brincou: “Qual é a boa e qual é a ruim? A direita é a boa? Eu diria... 80% com a direita e 20% com a esquerda.”

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Mourinho admite que pênalti sofrido por Mbappe contra o Racing Santander foi duvidoso

Mourinho também foi questionado sobre o pênalti sofrido por Mbappe na vitória sobre o Racing Santander pela liga, depois que o programa Tiempo de Revisión, dos árbitros espanhóis, admitiu mais cedo naquele dia que a penalidade não deveria ter sido marcada. “Parece-me uma situação que não tem consequências em termos de pontos”, disse. “É um jogo em que, se não temos esse pênalti, vencemos de qualquer maneira por três, quatro ou cinco gols. Se precisássemos marcar mais, teríamos marcado mais, mas a equipe não quis mais.

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“Não é como se estivéssemos falando de um jogo como outros desta liga, em que as decisões influenciaram o resultado. Estamos falando de um ‘penaltito’ [pênaltizinho], confesso, porque é daqueles que o árbitro marca achando que é pênalti... pensando na decisão. Para mim, é pênalti, mas, se é marcado contra mim, não fico feliz. Só que estamos falando de um jogo sem história. Do que estamos falando? Poderíamos ter marcado cinco gols, sem dúvida alguma. Vamos falar de jogos em que as decisões têm um grande impacto. Neste jogo, nenhum.”

O que vem pela frente para o Real Madrid?

O Real Madrid agora tem 12 pontos, e Mourinho quer mais sete ou oito para evitar a fase de playoffs. O próximo compromisso é uma visita ao Valencia no sábado, com Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni e Arda Guler previstos para entrar na equipe.

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A vitória também levou Mourinho a 87 triunfos na Champions League, um a mais que Arsene Wenger. Apenas Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola e Carlo Ancelotti estão à sua frente.