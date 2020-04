Só Neymar pode substituir Messi no Barcelona? É a opinião de Mazinho

O ex-jogador defendeu a volta do brasileiro ao Barça

O ex-jogador Mazinho, campeão da de 1994 com a seleção brasileira, em entrevista à Radio Marca, disse que Neymar deveria voltar ao Barcelona se tiver a oportunidade, já que ele é o "É o substituto natural do Messi".

Pai dos também jogadores Thiago Alcântara e Rafinha, Mazinho vê o time catalão como uma equipe pronta, mas acredita que o brasileiro se encaixaria perfeitamente caso decidisse retornar, como fez em sua primeira passagem pela , quando se firmou no já formado time do .

Mazinho acredita que os espanhóis deveriam receber seu ex-atacante de volta se tivessem a oportunidade: "Se amanhã tiver oportunidade de voltar ao Barcelona, com certeza aproveitaram".

Ele defende que, quando precisou, Neymar foi capaz de suprir a ausência de Lionel Messi no time, considerando ainda que o brasileiro é o único capaz de substituir o argentino. "Ele passou a assumir a responsabilidade quando o Leo não estava, e o Barcelona percebeu isso. É o substituto natural do Messi, não há outro para substituí-lo", afirmou o ex-jogador.

Mesmo depois de três temporadas defendendo o , Neymar segue sendo constantemente ligado ao Barcelona. Ele proprio ja deixou claro o desejo de retornar a capital catalã para defender seu ex-clube.

Em 2019, o retorno chegou a ficar próximo, principalmente por conta do desejo do brasileiro, quando a transação não aconteceu, o craque acabou se indispondo com a torcida parisiense, e teve que lutar para reaver o carinho que tinha por lá.

Nas quatro temporada em que passou no Barcelona, Neymar fez 105 gols em 186 partidas. A parceria que ele formou com Messi e o uruguaio Luis Suárez foi uma das mais cobiçadas do futebol atual, com o trio MSN conquistando, junto, nove títulos, incluindo um de Liga dos Campeões.