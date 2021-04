Só isso: Ângelo supera Pelé e Neymar no Santos com gol “mais jovem” da Libertadores

E ele não foi o único, mas o último. No ranking dos gols mais jovens, o Peixe esbanja na competição

A Vila Belmiro renova, ano após ano, a sua imagem de para-raios de talentos do futebol. É incrível como aparecem jovens habilidosos fazendo história com a camisa santista. E já neste início de temporada 2021, uma joia da base do Alvinegro Praiano protagonizou um feito daqueles que ficam registrados nos livros de história.

O Santos bateu o San Lorenzo, dentro da Argentina, por 3 a 1 no jogo de ida da última fase da pré-Libertadores. Lucas Braga e Marinho fizeram os dois primeiros para a equipe treinada por Ariel Holan... mas a história foi feita nos acréscimos do segundo tempo: o jovem Ângelo Gabriel saiu do banco de reservas para virar, aos 16 anos, três meses e 16 dias o atleta mais jovem a balançar as redes em uma partida de Libertadores da América.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O recorde já durava 59 anos, com a marca anterior pertencendo ao argentino Juan Carlos Cárdenas, que tinha 16 anos 7 meses e dois dias quando balançou as redes do Nacional de Montevidéu em um empate por 2 a 2 em 1962.

⚽⚡ Um gol para a história! Ângelo, o mais jovem jogador a marcar na CONMEBOL #Libertadores, fecha a conta para o @SantosFC: 3-1 sobre o @SanLorenzo.



👼🏽🥳 1️⃣6️⃣ anos, 3️⃣ meses e 1️⃣6️⃣ dias é a idade do Menino da Vila!#GloriaEterna pic.twitter.com/KqOZa4eEAM — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 7, 2021

Naquele mesmo ano, o Santos havia sido campeão pela primeira vez, logo em sua estreia no certame, e contando com um Pelé de 21 anos. Outro gigante revelado pelo Peixe, Neymar tinha 19 anos em sua primeira Libertadores, em 2011, que também terminou com título santista – o terceiro e último até aqui.

O Santos já estava bem representado na lista dos “gols mais jovens da Libertadores”, com Kayky (17 anos e um mês) e Rodrygo (17 anos e dois meses) completando o Top 3 e estando à frente de Pelé e Ney como artilheiros precoces. Agora Rodrygo, atualmente no Real Madrid, deixa este pódio, mas o Peixe mantém dois nomes nele. E com Ângelo agora ocupando a primeira posição, superando a precocidade de Pelé, Neymar e tantos outros nomes. Vocação.