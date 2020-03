Só Iniesta chegava perto de Messi pelo talento, diz Luis Enrique

Técnico espanhol também não descartou um possível retorno ao Camp Nou no futuro

Atualmente na seleção espanhola, Luis Enrique passou pelo comando técnico do entre 2014 e 2017. E foi lá que o treinador revelou o jogador que mais lhe impressionou em toda a carreira e cujo nome não é surpreendente, durante uma sessão de perguntas e respostas na página de Facebook da .

"O jogador que mais me impressionou na minha carreira foi, sem dúvida, Lionel Messi. Depois, posso dizer que Andres Iniesta está perto de ser semelhante ao Leo. Mas Messi é claramente diferente em relação aos outros jogadores", afirmou o treinador espanhol, que voltou a assumir funções na seleção em novembro passado.

Quando questionado se ele poderia retornar como técnico do Barcelona no futuro, Luis Enrique se recusou a descartar uma mudança.

"Acho que posso treinar em qualquer lugar que já estive antes. Deixei as portas abertas para todos eles. Meu tempo no Barcelona foi maravilhoso e sempre serei grato. Tenho muita sorte de ter ficado em um clube por muitos anos e que me deu tudo", completou.

Foto: Getty Images

O treinador aproveitou ainda para lançar um apelo, no âmbito da pandemia do novo coronavírus.

"Fora do futebol o maior desafio de momento é estar em casa, combater o vírus, é um objetivo de todos, e apesar de não ser tão atrativo como outras questões, é muito importante e convém ter essa consciência", concluiu.