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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Traduzido por

Só há um time melhor: supercomputador calcula boas chances de triunfo do Bayern de Munique na Liga dos Campeões

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Bodo/Glimt
Bayern de Munique
Stuttgart
Borussia Dortmund
Arsenal

Também na próxima temporada da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique é um dos favoritos ao título. Uma inteligência artificial calculou agora quão boas são as suas chances.

Segundo o supercomputador da OPTA, há uma probabilidade de 19,4% de que o recordista alemão erga a cobiçada taça com alças em junho de 2027. Os bávaros são superados apenas pelo Arsenal, que, segundo a IA, tem uma chance ainda melhor, com 20,9%.

O Bayern tem 32,4% de chances de chegar à final no Estádio Metropolitano, em Madri, e a ida à semifinal aparece com uma probabilidade de 49%. As chances de avançar às quartas de final são de 70,4%, e o FCB deve até alcançar as oitavas de final em 93,3% das vezes, segundo o supercomputador.

Os outros três clubes alemães têm chances claramente piores de conquistar a taça com alças. Enquanto o BVB ainda tem 1,8% de chance de ficar com o título, o VfB Stuttgart e o RB Leipzig já aparecem com um zero antes da vírgula, com 0,7% e 0,3%, respectivamente.

A situação é um pouco melhor no que diz respeito à probabilidade de participação nas oitavas de final. O Borussia Dortmund chega à fase dos 16 melhores em 58,1% das vezes, o VfB em 52% e o RB em 33,6%.

Qual clube tem menos chances na Champions League?

Segundo o supercomputador, o clube ucraniano Shakhtar Donetsk tem as menores chances de triunfar na Liga dos Campeões, com 0%. Até mesmo a ida à semifinal seria comparável a uma sensação - aqui, a probabilidade é de 0,1%.

O BVB inicia oficialmente a nova temporada da Liga dos Campeões já nesta terça-feira com o jogo contra o Villarreal. Amanhã, será a vez do VfB Stuttgart (contra o Viking FK), antes de Bayern (contra o Bodö/Glimt) e Leipzig (contra o Como) estrearem na quinta-feira.

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