'Só fui para o United porque Ronaldinho disse que iria comigo', diz Kleberson

Meio-campista brasileiro foi campeão mundial em 2002 e, na sequência, fechou com o Manchester United para jogar a Premier League

Kleberson não teve uma passagem muito boa pelo . Recentemente, o brasileiro revelou que acertou a sua ida para o time de Old Trafford depois de escutar uma promessa de Ronaldinho Gaúcho.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

O jogador de 40 anos foi considerado uma estrela em ascensão quando deixou o Paranaense para fechar com os Red Devils em 2003. Porém, ele só fez 20 jogos sob o comando de Alex Ferguson antes de partir para o alguns anos depois.

No mesmo período, o volante teve a oportunidade de se mudar para o , que estava nessa fase voando alto na Premier League, mas a influência do vencedor da Bola de Ouro, que estava jogando pelo à época, significava que ele favorecia o Red Devils.



Foto: Getty Images

"Havia dois clubes interessados ​​em me contratar: Manchester United e Leeds", disse ele à FourFourTwo. "Foi uma escolha fácil, mas também há uma história engraçada. Quando o interesse do [Manchester] United por mim foi confirmado, eu estava na seleção para a . Lembro-me claramente: estava com Ronaldinho e seu irmão, Assis. Ronaldinho disse: 'Eles querem contratar nós dois'. Eu disse: 'OK, vamos lá!'. Fiquei tão feliz que ele viria comigo. Voltei ao e continuei negociando com o United, mas depois Ronaldinho me enganou e foi jogar no clima quente do ! Ele me enviou para Manchester. Isso é uma piada entre nós até hoje. Ele sabe que me deve uma".

Kleberson não durou muito na Europa. Ele passou dois anos na antes de voltar ao Brasil para assinar com o , onde conquistou o título nacional. Ele também jogou por e Athletico Paranaense.

No entanto, ele fez sua carreira nos EUA, atuando por Indy Eleven e Fort Lauderdale Strikers na USL e na North American Soccer League, respectivamente.

Mais artigos abaixo

Apesar de sua reputação em Old Trafford, ele ainda conseguiu 32 partidas pela seleção brasileira e foi membro da equipe que venceu a de 2002.

Ele agora é treinador da academia na .