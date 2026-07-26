O senegalês tinha sido emprestado pelos Gambinos Stars Africa para a segunda metade da última temporada e convenceu no seu primeiro meio ano na Alemanha.

"Ainda há últimos detalhes por esclarecer, mas parto do princípio de que ele vai começar a temporada connosco. Bara vai fazer os testes de desempenho na próxima segunda-feira e depois virá para o estágio em Tegernsee", disse Freund à margem do jogo de preparação contra o Wehen Wiesbaden (1:2), no sábado.

Sapoko Ndiaye já tinha feito quatro jogos na Bundesliga pelos muniquenses na segunda metade da temporada e também tinha sido chamado, de forma surpreendente, para o plantel do Senegal para o Mundial. Na eliminação nos dezasseis-avos de final frente à Bélgica, pôde jogar 24 minutos no prolongamento.

Poderá o Bayern contratar Bara Sapoko Ndiaye em definitivo e depois emprestá-lo?

O médio-centro estreou-se na Bundesliga em meados de abril, no triunfo por 5-0 sobre o FC St. Pauli, quando entrou já perto do fim. Depois de mais uma curta utilização frente ao VfB Stuttgart (4:2), surgiu a primeira chamada ao onze inicial do Bayern na vitória por 4:3 em Mainz, no fim de abril. Uma semana depois, no empate 3:3 com o 1. FC Heidenheim, Sapoko Ndiaye também foi titular, mas acabou substituído ao intervalo.





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No meio-campo do Bayern, o jogador de 18 anos é mais uma alternativa atrás da dupla titular Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, bem como da primeira opção de banco, Tom Bischof. O novo lateral-esquerdo Nathaniel Brown também poderá desenrascar como médio defensivo em caso de necessidade. Quanto a Joao Palhinha, que por último foi emprestado ao Tottenham, a ideia passa, na verdade, por vender mais um médio, mas depois do jogo de preparação em Wiesbaden o português surpreendeu ao anunciar que, para já, se vê a continuar na Säbener Straße: "O plano é manter a minha posição aqui", disse Palhinha, segundo a Abendzeitung.

Seja como for, continua em aberto se o Bayern poderá emprestar Sapoko Ndiaye depois da contratação em definitivo. Embora o treinador Vincent Kompany seja considerado fã do internacional senegalês, o tempo de jogo poderá escassear tendo em conta a concorrência de alto nível. Para lhe permitir somar minutos importantes com mais regularidade, um empréstimo poderá ser uma solução.