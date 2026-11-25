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Rasmus Hojlund teve um retorno dos sonhos a Manchester na noite de terça-feira: marcou pelo Napoli em um emocionante confronto da Champions League no Etihad Stadium. O atacante dinamarquês, que já defendeu o Manchester United, não perdeu tempo para lembrar à torcida da casa sua ligação com o ex-clube por meio de uma comemoração provocativa.

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Volta a Manchester rende provocação no Etihad

Hojlund não resistiu a provocar seus antigos rivais da mesma cidade durante o empate por 2 a 2 de terça-feira na Champions League . Depois de colocar o time italiano em vantagem logo no início, o ex-jogador do United foi visto dirigindo uma mensagem provocativa à torcida do City, que havia vaiado cada toque seu na bola nos primeiros minutos da partida. O Napoli esteve à frente do placar duas vezes em um confronto europeu eletrizante: Hojlund abriu o placar e Noa Lang marcou de voleio. A equipe de Enzo Maresca, porém, mostrou sua habitual capacidade de reação e buscou o empate duas vezes, com gols de Ayyoub Bouaddi e Rayan Cherki.

"A comemoração depois do gol? Fiquei muito feliz com o meu gol. A torcida do [City] estava me vaiando, então eu disse a eles que só existe um clube em Manchester", explicou Hojlund, sorrindo, à Sky Sport Italia.

Napoli tenta ganhar embalo

Além da provocação individual, o resultado representou um momento importante para um Napoli que tem tido dificuldades para manter a regularidade na Europa nesta temporada. O ponto conquistado em Manchester leva o time a quatro em cinco partidas, um desempenho modesto, considerando que já sofreu derrotas para Arsenal, Villarreal e Porto. Sua única vitória na competição até agora foi por 4 a 3 sobre o Bodo/Glimt, em um jogo de muitos gols.

Hojlund segue otimista de que o Napoli pode mudar sua situação ao longo da temporada. "Ficamos muito felizes com o jogo e o resultado. Foi uma temporada difícil para nós até agora, mas ainda há um longo caminho pela frente, então podemos mudar as coisas. Temos que manter o pensamento positivo, ouvir o técnico e continuar trabalhando duro. Tivemos muitas lesões, mas o Napoli está reagindo e esperamos voltar ao caminho certo na Serie A e na Champions League", acrescentou o atacante.

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Dinamarquês fala sobre dificuldades recentes no Napoli

O atacante tem sido criticado pela falta de regularidade desde que se mudou para a Itália, muitas vezes encontrando dificuldades para repetir no clube seu alto índice de gols pela seleção. Boa parte disso, porém, tem sido atribuída à falta de alternativas táticas no elenco, que o obriga a jogar quase todos os minutos. O próprio Hojlund sente que a sorte nem sempre esteve ao seu lado nas partidas recentes pelo Napoli.

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Ao avaliar suas atuações recentes, ele explicou: "Acho que tive bastante azar. Houve algumas chances em que eu poderia ter feito melhor, mas, em outras, os goleiros adversários fizeram boas defesas. Por exemplo, o goleiro da Lazio fez defesas incríveis. Também me lembro de uma bola tirada em cima da linha contra o Venezia."

Os próximos passos de Hojlund

Ao continuar marcando contra adversários de alto nível como o City, ele responde aos poucos a quem questionou o valor de sua transferência e seu desempenho. Enquanto o Napoli tenta subir tanto na tabela da Serie A quanto na classificação europeia, a condição física e a fase de seu principal atacante serão fundamentais. Com a crise de lesões diminuindo aos poucos, o dinamarquês acredita que o time está pronto para voltar à disputa por títulos importantes.

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"Quero manter o pensamento positivo. Marquei muitos gols pela seleção, marquei no San Siro, contra o Como e contra o City, então preciso continuar melhorando, ouvir meus companheiros e o técnico e torcer para fazer mais gols", concluiu Hojlund.