Só Bruno Fernandes chega perto de Willian na retomada da Premier League

O brasileiro voltou a decidir em vitória do Chelsea e mostra, cada vez mais, seu poder decisivo nos Blues

Willian segue mostrando, jogo a jogo após a retomada do futebol inglês, que é bom o não voltar a dificultar a renovação de seu contrato, depois que as conversas foram retomadas a pedido do técnico Frank Lampard. O camisa 10 dos Blues está decidindo como nunca pelo clube de Stamford Bridge e hoje podemos dizer, sem muita dúvida, que ele é o melhor jogador nesta retomada da Premier League ao lado do português Bruno Fernandes, do .

Quer ver jogos da Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nesta terça-feira (07), no derby contra o , o brasileiro de 31 anos seguiu a toada de alto nível constante desde a retomada após a paralização por causa da Covid-19. Foram de Willian as duas primeiras assistências dos gols que pavimentaram a vitória por 3 a 2 – que nos minutos finais por pouco não virou empate pela reação tardia do adversário. O brasileiro serviu Giroud e Pulisic, outros que também vivem ótimo momento pelos Blues.

Mais times

Ao todo, foram quatro gols marcados e duas assistências dadas por Willian nas cinco partidas do Chelsea nesta retomada do futebol inglês: apenas na reestreia contra o que o meia não participou diretamente dos gols marcados por sua equipe. Willian balançou as redes na vitória sobre o , marcou duas vezes no empate com o e correu para o abraço diante do antes de dar as assistências contra o Palace.

Só Bruno Fernandes decide tanto neste “novo normal”

(Foto: Getty Images)

Apenas um jogador decidiu diretamente em gols tanto quanto Willian nesta retomada da Premier League. O português Bruno Fernandes também marcou quatro vezes e serviu outros dois companheiros. O meia luso catalisou o ressurgimento do Manchester United, que disputa exatamente com o Chelsea e Leicester uma vaga para a próxima edição da Champions League.

Bruno têm se mostrado mais importante para o seu time, se levarmos em conta o impacto de sua presença no antes e depois do futebol apresentado pelo United desde sua chegada em janeiro. No pós-pandemia, tendo uma partida a menos (4 contra 5), Bruno tem os mesmos números de Willian, embora o brasileiro tenha criado quase o dobro de chances para o Chelsea (16 a 9), sendo também o líder deste quesito no acúmulo destas últimas cinco rodadas. Mas é na comparação consigo mesmo que Willian mostra por que pode estar fazendo o Chelsea a repensar sua famosa política de renovar por apenas uma temporada com jogadores acima dos 30 anos.

Willian “acima da média” no retorno do futebol

(Foto: Getty Images)

Nome importante em títulos marcantes do Chelsea desde sua chegada ao clube, em 2013, Willian muitas vezes foi decisivo pelo clube londrino, mas nunca com o nível que está mostrando agora. Ele nunca havia participado de gols em quatro partidas consecutivas da Premier League até este momento. E se compararmos as suas médias de gols e assistências na Premier League, o Willian do “novo normal” tem números muito acima dos do Willian pré-pandemia.

Mais artigos abaixo

Segundo dados levantados junto à Opta Sports pela Goal , as médias de gols e assistências de Willian por 90 minutos jogados na Premier League são de 0.2 para ambos os casos. Se considerarmos apenas as partidas do Campeonato Inglês disputadas na retomada do futebol, a média salta para 0.8 e 0.4 respectivamente.

Aos 31 anos, e após ser especulado nos arquirrivais e , quem diria: o “Foguetinho” alça, individualmente, voos mais altos do que nunca no Chelsea.