Só 9 jogadores na história receberam nota 10 do L'Équipe. Quem são eles?

Jornal francês se rende a desempenho de sérvio e entra em lista com dois brasileiros

Depois de contribuir com duas assistências e um gol na vitória por 4 a 1 do Ajax sobre o Real Madrid na última terça-feira (6), o meia sérvio Dusan Tadic foi reverenciado pelo jornal francês L'Équipe com uma nota 10. A avaliação é apenas a décima desde a primeira avaliação maior concedida.

Confira, em ordem cronológica, todos os jogadores agraciados com o conceito máximo oferecido.

O ex-meia Franck Sauzée foi o primeiro agraciado com o 10, em maio de 1988. O francês foi responsável por dois gols e uma assistência na final da Euro Sub-21 contra a seleção da Grécia. Naquela época, o destaque doi time era o zagueiro Laurent Blanc, futuro campeão mundial com os Bleus.

Seis anos depois, na Copa do Mundo de 1994, o ex-atacante Oleg Salenko se tornou o segundo da lista graças a impressionantes cinco tentos a favor da então eliminada Rússia diante de Camarões. Até hoje ele ostenta a marca de maior goleador em uma partida de Mundiais.



(Foto: Getty Images)

O dinamarquês Lars Windfeld é o único goleiro presente na relação. Em partida válida pela Copa da Uefa em 1997, o camisa 1 foi responsável por defender a meta do Aarhus e parar o ataque do Nantes na ocasião. As várias bolas defendidas pelo então jogador de 35 anos lhe valeram a avaliação do jornal.

O único presente duas vezes entre os que ganharam nota 10, o atacante Lionel Messi obteve o feito contra o Arsenal, em abril de 2010 e diante do Bayer Leverkusen, em março de 2012, ambos pela Champions League. Nos dois jogos, os gols lhe renderam o 10. No primeiro confronto, foram quatro tentos e no outro, cinco.

Mais um jogador a ir às redes quatro vezes, Robert Lewandowski colocou o Borussia Dortmund na decisão da Champions League na temporada 2012/13 e eliminou o Real Madrid de José Mourinho e Cristiano Ronaldo do torneio.



(Foto: Getty Images)

O primeiro brasileiro a aparecer, Carlos Eduardo fez a festa pelo Nice contra o Guingamp ao marcar cinco gols no 7 a 2, pela campanha 2014/15 da Ligue 1. Carlos foi o primeiro jogador a ter cinco tentos no mesmo jogo depois de 30 anos.

Na mesma Ligue 1, Neymar foi o último a receber o 10 do L'Équipe. Em atuação de gala, o jogador fez quatro gols e deu duas assistências no 8 a 0 sobre o Dijon, no início de 2018.