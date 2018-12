Sneijder prevê jogo difícil para Real na Champions e cutuca: "Torcedor médio do Madrid não sabe nada do Ajax"

Jogador holandês já defendeu os dois times que se enfrentam pelas oitavas de final da Champions League em 2019

Wesley Sneijder terá momentos difíceis em fevereiro de 2019. Isso porque o sorteio das oitavas de final da Champions League colocou frente a frente Real Madrid e Ajax. Dois times nos quais Sneijder já atuou. Duas equipes de "camisas pesadas" com muita tradição no cenário europeu, mas que vivem momentos diferentes. Todavia, o craque holandês tem certeza que a eliminatória será muito difícil para o Real Madrid e aproveitou para cutucar o "torcedor médio" do time da capital espanhola.

"Eles acham que o Ajax é o mesmo das últimas vezes que visitou o Real Madrid. Mas não tem nada a ver. Além de tudo, o torcedor médio madridista não acompanha o futebol na Holanda e não sabe nada do Ajax. Mas eu conheço e é um time de muita qualidade", falou Wesley.

Sneijder é cria da base do Ajax e chegou no clube holandês com apenas oito anos de idade, em 1991. Por lá ficou até 2007, quando foi vendido exatamente para o Real Madrid por 27 milhões de euros. Pelo clube holandês, ele conquistou cinco troféus, sendo dois da Eredivisie. No Real Madrid, ele faturou uma LaLiga e uma SuperCopa da Espanha.

(Foto: ProShots)

Ele entende que esse é um bom momento para o Ajax se provar para cima do Real Madrid, devido ao momento instável que vive o time de Santiago Solari.

"É o melhor momento para medir forças com o Real Madrid. Não vejo o Real tão forte como nos anos anteriores, isso é óbvio. É um Ajax com uma equipe muito jovem. Mas que ninguém se engane: tem muita qualidade e joga muito bem, especialmente em Amsterdã. Vai ser uma eliminatória muito complicada para o Madrid", analisou Sneijder.