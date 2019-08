Sneijder, o craque que teria impedido a década dividida entre Messi e Cristiano Ronaldo

O holandês, que anunciou sua aposentadoria, foi o jogador mais decisivo de 2010, mas ficou sem o prêmio de melhor do mundo

Ainda que não seja uma regra oficial, geralmente o jogador mais decisivo de um time que chega minimamente a uma decisão de costuma a ter grande favoritismo para ser eleito, no final daquela temporada específica, o melhor do mundo. Imagina, então, se ele é campeão europeu, nacional e mundial? Em 2010, Wesley Sneijder, que anunciou sua aposentadoria na última segunda feira, aos 35 anos, fez tudo isso e sequer subiu ao pódio na eleição conjunta da FIFA e France Football.

O meia-armador, de grande habilidade para construir jogadas ofensivas, estava em sua primeira temporada a serviço da de Milão. Havia chegado à após dois anos abaixo do esperado no , e ao final daquela campanha 2009-10, levantaria em pleno Santiago Bernabéu a taça da Champions League como o craque maior de um esquadrão que fez história.

Nas oitavas de final, participou diretamente dos três gols marcados sobre o ; nas quartas, deixou a sua marca e deu assistência para Diego Milito decidir contra o CSKA de Moscou. O duelo de semifinal, o mais emblemático daquela edição, colocou a Inter treinada por José Mourinho contra o poderoso comandado por Guardiola, com Messi, Xavi e Iniesta no máximo de suas capacidades. Os italianos ganharam por causa da entrega defensiva, mas também por causa de um gol e uma assistência feitas pelo camisa 10 holandês. Sneijder também deu um dos passes para Milito nos 2 a 0 sobre o de Munique, que consagraram os Nerazzurri.

Nenhum jogador, nem mesmo Cristiano Ronaldo ou Messi, participou diretamente de tantos gols naquela edição de Champions League quanto Sneijder – dono do recorde de seis assistências, além de três tentos. Nove. Como se não fosse argumento o bastante, Sneijder também foi protagonista nos títulos de Coppa Italia e que sacramentaram a Tríplice Coroa para a Inter. E se ainda houvesse quem duvidasse do mérito do meia para ser eleito melhor do mundo, ele ainda foi peça vital para levar a ao vice-campeonato no Mundial de 2010 – inclusive sendo um dos carrascos na eliminação do Brasil, nas quartas de final.

A Bola de Ouro que deveria ter sido de Sneijder, entretanto, naquele 2010 ficou com Messi, que se manteve com o carimbo de melhor jogador do mundo, em uma disputa ininterrupta com Cristiano Ronaldo, iniciada em 2008 e que só foi conhecer outro nome em 2018, quando Luka Modric recebeu os prêmios. Se a eleição daquela Bola de Ouro de 2010 tivesse sido mais justa, seguindo a ideia de que recebe a honraria o melhor dentro daquela campanha específica, o holandês teria recebido o prêmio – sendo que na verdade sequer esteve entre os finalistas.

Na época, inclusive, Xavi – que ao lado de Iniesta e Messi foi apontado como finalista ao galardão – reconheceu que não concordava com a ausência do holandês: “eu sei que, na Itália, as pessoas ficaram chateadas porque ele não é um dos finalistas, e eu só posso concordar com eles. O holandês teve um ano fantástico”, disse.

Uma injustiça daquelas inesquecíveis na história da premiação, que se tivesse seguido a receita de décadas anteriores teria apagado este asterisco: Sneijder recebeu, em 2010, a maior parte dos votos dos jornalistas. Não foi o bastante naquela época. Messi e Cristiano Ronaldo eram e são melhores no geral, mas naquela temporada específica não foram.

O principal, contudo, é o que a história escrita com a bola nos pés conta sobre aquela temporada que imortalizou Wesley Sneijder como um ídolo eterno da , no último título europeu de um clube italiano. Naquela campanha, ninguém decidiu mais do que ele.