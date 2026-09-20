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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
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Sneijder era o alvo? Simeone surpreende a todos com atitude rápida após o fim do dérbi de Madri

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
D. Simeone
Espanha
Portugal
Argentina

Grande tensão no dérbi

 O argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, surpreendeu a todos com uma atitude rápida logo após o apito final da partida contra o Real Madrid, na noite deste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

O Atlético de Madrid venceu o dérbi da capital diante do Real Madrid pelo placar de 2 a 1, em um confronto que começou equilibrado e terminou com a superioridade dos donos da casa depois que a expulsão de Dean Huijsen, no início do segundo tempo, mudou o rumo da partida. Assim, a equipe de Diego Simeone conquistou uma vitória valiosa e deixou o Real Madrid seis pontos atrás do líder Barcelona.

Assim que o árbitro apitou o fim do jogo, Simeone comemorou de forma histérica, começando a correr e a pular para festejar diante da torcida, que o aplaudia.

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E, em vez de ir cumprimentar José Mourinho, técnico do Real Madrid, Simeone disparou de repente em direção ao vestiário e continuou pulando enquanto corria ao entrar no túnel do estádio Metropolitano. Do outro lado, Mourinho desceu ao gramado para cumprimentar os jogadores do Real Madrid, apesar da dura derrota.

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