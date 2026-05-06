Sneijder em êxtase após a classificação do Arsenal para a final da Liga dos Campeões: "Ele merece uma estátua!"

O Arsenal está na final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2006 e, segundo Wesley Sneijder, isso é uma conquista de grande magnitude. O analista da Ziggo Sport defende até mesmo uma homenagem especial ao técnico Mikel Arteta, que viu sua equipe vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0 na terça-feira.

“Não me canso de repetir, pessoal. Mas Arteta realmente merece uma estátua”, disse Sneijder em sua análise sobre Arsenal x Atlético de Madrid. “É uma façanha incrível chegar à final com esse time e deixar todos os outros times de ponta para trás. Acho isso muito impressionante.”

Clarence Seedorf, em seu papel de analista da Amazon Prime, está entusiasmado com a classificação do Arsenal para a final. O holandês está especialmente impressionado com a ligação entre jogadores e torcedores no Emirates Stadium. “Foi como uma sinfonia. Eles se davam energia uns aos outros.”

Wayne Rooney está impressionado com a campanha vitoriosa do Arsenal rumo à final da Liga dos Campeões, mas também se mostra cauteloso com os elogios. “Acho que a comemoração está um pouco exagerada”, disse o ex-artilheiro do Manchester United. “Só comemorem depois de ganharem a final!”

Pouco depois, Ian Wright, ex-artilheiro do Arsenal, reage via X às palavras de Rooney. “Aproveitem, torcedores do Arsenal. A polícia de festas estará presente em grande número, mas não se deixem prender! Aproveitem. O futebol gira em torno de momentos, e este é um grande momento.”

Alan Shearer, na Amazon Prime, elogia bastante o Arsenal. “Eles tiveram que lutar e disputar cada bola. E quando surgiu a chance de abrir o placar, o Arsenal aproveitou. O time deu tudo de si e isso foi suficiente para chegar a Budapeste.”

Theo Walcott, ex-ponta do clube do norte de Londres, faz referência à última vez que o Arsenal chegou à final da Liga dos Campeões. “Algumas pessoas nem tinham nascido naquela época. Será que o Arsenal consegue vencer a final? Talvez seja uma equipe tão boa que consiga isso este ano.”