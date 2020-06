Sneijder diz que poderia ter sido como Messi e CR7, mas preferiu curtir a vida e o vinho

Holandês vice-campeão do mundo em 2010 falou sobre sua carreira: "foi incrível"

Campeão da com a , e vice-campeão do mundo com a , ambos em 2010, Wesley Sneijder acredita que poderia estar na mesma elite que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, mas uma fraqueza pelo vinho o teria impedido.

Apesar de ter feito uma grande temporada naquele ano, Sneijder foi esquecido na disputa pela Bola de Ouro na ocasião, que teve Lionel Messi como vencedor. Um fato que muitos observadores do futebol consideram injusto.

Em entrevista à Gianluca Di Marzio, Sneijder falou sobre sua carreira. "Eu poderia me tornar como Messi e Cristiano Ronaldo. Eu simplesmente não queria isso", afirmou.

Mais times

"Eu aproveitei minha vida, talvez tenha tido uma taça (de vinho) no jantar", continuou.

Mais artigos abaixo

"Leo e Cristiano são diferentes, eles fizeram muitos sacrifícios e tudo bem para mim. Minha carreira, no entanto, ainda foi incrível", completou.

Com lesões, Sneijder acabou perdendo sua melhor forma e, consequentemente, a sua vaga no meio de campo da Inter de Milão. Em 2013, ele foi vendido ao , onde venceu dois campeonatos nacionais. O holandês pendurou as chuteiras 2019, aos 34 anos, após passagens também por Nice e Al-Gharafa.