Sneijder, agora aposentado, já foi carrasco do Brasil na Copa; veja gols, times e mais da carreira

Aos 35 anos, Wesley Sneijder anunciou, na tarde desta segunda-feira (12), a aposentadoria do futebol. O antigo meio-campista comunicou que deixará o esporte em entrevista à emissora oficial do Utrecht, clube homônimo de sua cidade natal.

A aposentadoria surpreendeu até o empresário do meia-atacante, Guido Albers.

"Foi uma completa surpresa para nós que ele tenha anunciado desta forma. Eu tinha planejado um encontro com ele na próxima quinta-feira para discutir as opções que ainda tinha e, agora, decidiremos como anunciar isso para o público. Então, na quinta-feira, nós podemos decidir se esta decisão é definitiva", afirmou à Fox Sports.

O empresário de Sneijder, inclusive, espera que ele volte atrás na decisão tomada neste início de semana, alegando que há outras possibilidades para o jogador.

"Vamos apenas dizer que foi apenas um deslize da língua. Ele tem algumas coisas para fazer em Doha, onde ele ainda vive e há alguns clubes que provavelmente gostariam de assinar com ele. Então, eu gostaria de dizer isso a ele. Ele veio dos há pouco tempo. Nós vamos discutir na quinta-feira e ele pode decidir o que fazer. Normalmente, você consulta ao outro sobre essas coisas. Mas eu penso que ele anunciou isso por conta do entusiasmo hoje", acrescentou.

134 - Wesley Sneijder played a record 134 caps for the Netherlands and is also the player with the most assists for Oranje this century (33). Farewell. pic.twitter.com/diRNQ5Oi6o