Sneijder acha que um jogador do Feyenoord vai ser a revelação da Copa do Mundo

Wesley Sneijder tem grandes expectativas em relação a Anis Hadj Moussa na Copa do Mundo. No podcast “Wes & Raf”, o analista chega a comparar o ponta do Feyenoord com James Rodríguez, que brilhou com a Colômbia na Copa do Mundo de 2014.

Rodríguez sagrou-se artilheiro da Copa do Mundo há doze anos, com seis gols. O meio-campista ofensivo foi incluído na Seleção do Torneio e recebeu posteriormente o Prêmio Puskás por seu belíssimo voleio contra o Uruguai. Como cereja do bolo, seguiu-se uma transferência de ponta para o Real Madrid por 75 milhões de euros.

Sneijder pergunta ao colega de podcast Rafael van der Vaart quem será o Rodríguez da Copa do Mundo de 2026. Seu companheiro de mesa não consegue citar um nome na hora, e então Sneijder apresenta seu próprio favorito. “Por acaso, ele marcou contra a Holanda. Mas acho que será Hadj Moussa. Duas boas partidas e pode muito bem acontecer.”

Van der Vaart acha que é uma boa sugestão de Sneijder. “Meu melhor amigo torce pelo Feyenoord, e todo mundo fica sempre reclamando do Hadj Moussa. Ele é, na verdade, uma joia para o Feyenoord. É por ele que você vai ao estádio.”

Hadj Moussa foi de ouro para a Argélia na última quarta-feira, como reserva, na partida de despedida contra a Holanda (0 a 1). Ele avançou pela direita, passou pelo zagueiro Jorrel Hato e chutou no canto esquerdo, sem chances para Robin Roefs.

O atacante do Feyenoord estreia com a Argélia na Copa do Mundo, no dia 17 de junho, contra a atual campeã mundial, a Argentina. Em seguida, no Grupo J, virão os confrontos contra a Jordânia (23 de junho) e a Áustria (28 de junho).