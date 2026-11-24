Como assistir a Slovan Bratislava x Real Betis com uma VPN

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Prévia da partida

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 National Football Stadium

O Slovan Bratislava recebe o Real Betis pela Champions League no Estádio Nacional de Futebol, em Bratislava. O confronto da fase de liga coloca frente a frente um time que luta para permanecer na competição e outro com grandes ambições de avançar.

O Slovan atravessa um momento difícil na Europa. Na última partida pela Champions League, perdeu por 4 a 0 para o LASK, resultado que o deixou na lanterna da tabela.

No campeonato nacional, o time de Yaya Toure tem mostrado mais estabilidade. Venceu o Ruzomberok fora de casa por 1 a 0 pela 1. Liga em 21 de novembro, depois de empatar por 2 a 2 com o Trencin.

O Betis chega à Eslováquia em boa fase sob o comando de Manuel Pellegrini. No El Gran Derbi do fim de semana, empatou por 1 a 1 com o Sevilla: Antony abriu o placar, mas Kike Salas igualou nos acréscimos.

O resultado deu sequência a uma série sólida, que inclui vitórias sobre Navalcarnero, Elche e Malaga. A única derrota do time nos últimos cinco jogos ocorreu na Europa, por 2 a 1 diante do Borussia Dortmund.

O Betis ocupa a 11ª posição na tabela da Champions League e tem uma boa sequência a preservar. Já o Slovan precisará melhorar muito em relação à atuação contra o LASK para somar pontos neste confronto.

Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.

Ainda não há informações oficiais disponíveis sobre a transmissão de Slovan Bratislava x Real Betis na TV ou online. Atualizaremos esta página assim que os detalhes forem confirmados.

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