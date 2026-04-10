Slott justifica o fracasso: o Liverpool não está acostumado a conquistar a Premier League todos os anos

O holandês Arne Slot, técnico do Liverpool, justificou a queda no desempenho dos Reds sob seu comando nesta temporada.

Slot disse, em declarações divulgadas pelo jornal britânico “Daily Mail”: “Não sei o que as pessoas escrevem, mas acho que todos vemos a mesma coisa”.

E acrescentou: “Refiro-me a mim e aos donos do clube... Todos veem o que está acontecendo diante dos nossos olhos e todos concordamos com o que vemos. Certamente estamos de acordo sobre o que vemos e sobre as razões por trás disso”.

E continuou: “Eu poderia citar todas as razões que tornaram esta temporada extremamente difícil, e é por isso que estamos de acordo. Todos podem ver as razões, então por que eu deveria sempre dizer a eles quais são? Porque isso seria como dar desculpas, e não é bom dar desculpas”.

Ele continuou: “É tão claro e evidente que todos podem ver. Se você não quiser ver por motivos específicos, tudo bem. Mas é muito claro, e não é difícil ver todos os problemas que enfrentamos.”

Slott também elogiou Andy Robertson, que deixará o clube no final da temporada, descrevendo-o como um grande jogador e uma pessoa maravilhosa, mas insiste que o Liverpool não precisa contratar jogadores experientes neste verão após a perda do capitão da Escócia e de Mohamed Salah.

Sobre isso, Slott declarou: “Nosso modelo é totalmente claro. Isso não significa que não possamos abrir uma exceção nas contratações, pois o clube contratou Wataru Endo e talvez Keiza também fosse um pouco mais velho do que os jogadores que costumamos contratar”.

E acrescentou: “Não acredito que, se este clube tiver sucesso da maneira que seguimos, vamos mudar completamente esse modelo após uma temporada que não foi excelente. Especialmente porque eles (os proprietários do Liverpool), em 16 anos aqui, não ganharam o campeonato 16 vezes”.

E concluiu: “Houve outras temporadas em que os resultados foram contrários às expectativas, mas eles sempre mantiveram o mesmo modelo pelo qual eu assinei, pelo qual Richard assinou, e com o qual todos nós concordamos.”



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