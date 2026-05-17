Slot tira uma conclusão dolorosa sobre Salah em resposta à crítica do atacante

Mohamed Salah utilizou, em uma declaração marcante nas redes sociais, palavras extremamente dolorosas para o técnico Arne Slot. O treinador holandês, que viu sua equipe perder por 4 a 2 na visita ao Aston Villa, já reagiu às polêmicas declarações do atacante, que está de saída.

Salah deixa claro que acha que o Liverpool precisa voltar ao futebol pelo qual o clube foi temido durante anos. “Quero ver o Liverpool novamente como aquele time agressivo e ofensivo que os adversários temem”, disse o ponta. “O Liverpool deve ser um time que ganha títulos. Esse é o futebol que conheço e essa é a identidade que precisa voltar e ser mantida.”

Além disso, Salah dirige uma mensagem clara a Slot. “Isso não é negociável. Todos que fazem parte do Liverpool precisam se adaptar a isso.”

As palavras do craque egípcio já chegaram aos ouvidos de Slot. “Acho que Mo é um jogador fantástico e um cara incrível. Mas às vezes o ego fica um pouco ferido quando você não é mais tão bom quanto antes, o que é compreensível”, disse o técnico do Liverpool à mídia inglesa, de forma um tanto cínica em relação a Salah.

“Na próxima temporada, com uma mentalidade renovada e novos jogadores, veremos finalmente quem estava certo nessa situação”, antecipa Slot, que vem recebendo muitas críticas devido aos resultados decepcionantes, sobre o que está por vir após a pausa de verão.

Slot já havia entrado em conflito com Salah no início desta temporada, quando o jogador expressou sua raiva em uma entrevista por ser reserva. O veterano foi temporariamente retirado da equipe por Slot, que o readmitiu após ele ter se desculpado.

Salah (33) anunciou recentemente sua saída do Liverpool, após nove temporadas em Anfield. Nesse período, ele conquistou, entre outros títulos, duas vezes o campeonato nacional, a Liga dos Campeões e a FA Cup.