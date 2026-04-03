Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP
Hussein Hamdy

Traduzido por

Slot: Meu desejo em relação à trajetória de Salah no Liverpool não se concretizou

M. Salah
A. Slot
Liverpool
Manchester City
Premier League
Liga dos Campeões
Copa da Inglaterra
Egito
Países Baixos
England

O técnico do Reds sonha com uma mudança emocionante no legado do astro egípcio

Arne Slot, técnico do Liverpool, anunciou que o astro egípcio Mohamed Salah está pronto para enfrentar o Manchester City nas quartas de final da FA Cup.

Durante a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira para falar sobre o esperado confronto contra o Manchester City no Estádio de Etihad, Slot disse: “A saída de Salah no final da temporada? Ele está pronto para o jogo de sábado, treinou conosco ontem e vai treinar hoje, e está disponível para a partida de amanhã. Acho que o que aconteceu depois do anúncio dele é exatamente o que ele merece, pois seus companheiros e todos ao redor do mundo foram questionados sobre o legado dele e disseram as palavras que precisavam ser ditas”.

Slot acrescentou: “O que Salah fez por este clube ao longo de tantos anos, a cada três dias, foi incrível, com seus gols, assistências, influência e conquistas de títulos”.

E continuou: “Vi uma bela foto de Salah diante de todos os títulos que conquistou individualmente e com a equipe, e não posso deixar de esperar que ele consiga acrescentar mais dois títulos a essa lista até o final da temporada.”

Sobre se o anúncio do astro egípcio de que vai sair agora dará ao clube um “impulso” no que resta da temporada, o técnico explicou: “Para o clube, talvez. Mas, para o Mo, acho que não importa se ele vai sair do clube ou ficar. Foi isso que Salah demonstrou ao longo desses oito ou nove anos, estando sempre disponível e na melhor forma possível. E isso não muda agora de forma positiva só porque ele vai sair, pois o Mo sempre deu tudo de si por este clube durante todos os anos em que esteve aqui.”

Liga dos Campeões
PSG crest
PSG
PSG
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI

E concluiu: “Eu gostaria que ele pudesse dar mais, mas isso não é realista, porque ele sempre deu tudo de si e tentará fazer isso até o final da temporada. Se tivermos Salah no nível que conhecemos há anos, isso será uma grande ajuda para nós até o final da temporada.”

Leia também: Slott: O grande mérito pelo desempenho do Liverpool é de Salah... e isso é realmente o que ele merece

Publicidade