Slot: Meu desejo em relação à trajetória de Salah no Liverpool não se concretizou

Arne Slot, técnico do Liverpool, anunciou que o astro egípcio Mohamed Salah está pronto para enfrentar o Manchester City nas quartas de final da FA Cup.

Durante a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira para falar sobre o esperado confronto contra o Manchester City no Estádio de Etihad, Slot disse: “A saída de Salah no final da temporada? Ele está pronto para o jogo de sábado, treinou conosco ontem e vai treinar hoje, e está disponível para a partida de amanhã. Acho que o que aconteceu depois do anúncio dele é exatamente o que ele merece, pois seus companheiros e todos ao redor do mundo foram questionados sobre o legado dele e disseram as palavras que precisavam ser ditas”.

Slot acrescentou: “O que Salah fez por este clube ao longo de tantos anos, a cada três dias, foi incrível, com seus gols, assistências, influência e conquistas de títulos”.

E continuou: “Vi uma bela foto de Salah diante de todos os títulos que conquistou individualmente e com a equipe, e não posso deixar de esperar que ele consiga acrescentar mais dois títulos a essa lista até o final da temporada.”

Sobre se o anúncio do astro egípcio de que vai sair agora dará ao clube um “impulso” no que resta da temporada, o técnico explicou: “Para o clube, talvez. Mas, para o Mo, acho que não importa se ele vai sair do clube ou ficar. Foi isso que Salah demonstrou ao longo desses oito ou nove anos, estando sempre disponível e na melhor forma possível. E isso não muda agora de forma positiva só porque ele vai sair, pois o Mo sempre deu tudo de si por este clube durante todos os anos em que esteve aqui.”

E concluiu: “Eu gostaria que ele pudesse dar mais, mas isso não é realista, porque ele sempre deu tudo de si e tentará fazer isso até o final da temporada. Se tivermos Salah no nível que conhecemos há anos, isso será uma grande ajuda para nós até o final da temporada.”



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